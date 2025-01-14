За взятку в миллион рублей задержали замруководителя налоговой в Новосибирске

Следователи возбудили уголовное дело в отношении замруководителя районной налоговой инспекции Новосибирска, а также двух учредителей компаний региона. По версии следствия, в декабре 2024 года налоговик получила от предпринимателей деньги.

Они были предназначены за уменьшение сумм налоговых доначислений и фальсификацию результатов камеральной налоговой проверки. Кроме того, по информации следствия, налоговик обещала предпринимателям не проводить проверки их компаний.

При передаче денег сотрудники УФСБ России по Новосибирской области и службы безопасности УФНС провели задержание.

— Сумма взятки составила 1 млн рублей. У посредников также выявлено 8 млн рублей наличных, полученных от руководства компании. Они предназначались передачи должностным лицам налоговой в качестве взяток, — говорится в сообщении пресс-службы УФСБ.

Замруководителя налоговой инспекции заключена под стражу, посредники находятся под подпиской о невыезде, уточнили в областной прокуратуре.

Ранее редакция сообщала о том, что сотрудника МРЭО ГИБДД будут судить за взятку в Новосибирске.