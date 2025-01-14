Минздрав Новосибирской области взыскал 86 млн рублей с группы «ВИС»

Группа «ВИС» не смогла оспорить решение суда о выплате 86,2 миллиона рублей неустойки за нарушение сроков строительства поликлиники №2 в Октябрьском районе Новосибирска. Строительство велось «Седьмой концессионной компанией» — дочерней компанией «ВИС» — в рамках государственно-частного партнёрства.

По плану, городская клиническая поликлиника №2 должна была быть сдана во втором квартале 2023 года, однако её ввели в эксплуатацию только в сентябре 2024-го, то есть задержка составила 431 день.

Министерство здравоохранения Новосибирской области, выступающее в роли заказчика строительства, подало иск о взыскании неустойки в размере 86 200 000 рублей. Суд не принял во внимание доводы компании о задержке и поддержал позицию министерства.

В конце декабря Седьмой арбитражный апелляционный суд оставил жалобу без удовлетворения, и решение вступило в законную силу.

Напомним, в рамках ГЧП Группа «ВИС» строит в Новосибирске семь поликлиник. Все возводятся с задержкой, по сравнению с заключенными контрактами, то есть решение суда создает прецедент и есть вероятность, что Минздрав будет подавать иски по остальным медучреждениям.

Ранее редакция сообщала о том, что первая ГЧП-поликлиника готовится к открытию в начале 2025 года. Врачи в нее заедут после новогодних праздников.