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Минздрав Новосибирской области взыскал 86 млн рублей с группы «ВИС»

  • 14/01/2025, 10:30
Автор: Артем Рязанов
Минздрав Новосибирской области взыскал 86 млн рублей с группы «ВИС»
Компания должна была сдать городскую клиническую поликлинику №2 в 2023 году

Группа «ВИС» не смогла оспорить решение суда о выплате 86,2 миллиона рублей неустойки за нарушение сроков строительства поликлиники №2 в Октябрьском районе Новосибирска. Строительство велось «Седьмой концессионной компанией» — дочерней компанией «ВИС» — в рамках государственно-частного партнёрства.

По плану, городская клиническая поликлиника №2 должна была быть сдана во втором квартале 2023 года, однако её ввели в эксплуатацию только в сентябре 2024-го, то есть задержка составила 431 день.

Министерство здравоохранения Новосибирской области, выступающее в роли заказчика строительства, подало иск о взыскании неустойки в размере 86 200 000 рублей. Суд не принял во внимание доводы компании о задержке и поддержал позицию министерства.

В конце декабря Седьмой арбитражный апелляционный суд оставил жалобу без удовлетворения, и решение вступило в законную силу.

Напомним, в рамках ГЧП Группа «ВИС» строит в Новосибирске семь поликлиник. Все возводятся с задержкой, по сравнению с заключенными контрактами, то есть решение суда создает прецедент и есть вероятность, что Минздрав будет подавать иски по остальным медучреждениям.

Ранее редакция сообщала о том, что первая ГЧП-поликлиника готовится к открытию в начале 2025 года. Врачи в нее заедут после новогодних праздников.

Источник фото: Freepik / Автор – pressfoto

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Рубрики : Право&Порядок Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : суд поликлиника минздрав ВИС


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