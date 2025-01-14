Инвестиции в апартаменты оказались более устойчивыми в Новосибирске

За 2023-2024 годы в строящихся комплексах апартаментов Новосибирска было продано 3 224 лота. В 2024 году продажи этой недвижимости в городе упали на 4,6%. Для сравнения, продажи квартир в новостройках рухнули на 32,8%. В итоге доля апартаментов общем объеме продаж выросла с 6,2% до 8,6%, констатировал независимый аналитик новосибирского рынка недвижимости Сергей Николаев.

— Основной причиной этого роста стала отмена массовой льготной ипотеки, а также опережающий рост арендных ставок относительно цены квадратного метра недвижимости. Не смотря на более высокие налоги и коммунальные платежи на апартаменты норма прибыли от сдачи в аренду апартаментов выше, чем от сдачи в аренду квартир, — подчеркнул эксперт.

Он также назвал топ-5 компаний лидеров по продажам апартаментов в 2024 году:

Freedom — 397 лотов

«АЭРОН» — 389 лотов

Land Lord — 178 лотов

ApartVille — 140 лотов

«Маки» — 116 лотов

Больше всего апартаментов в 2024 году в городе было продано в марте — 214. Самым плохим месяцем для данного сегмента рынка стал октябрь — 81 лот. Для сравнения, в 2023 году в октябре было продано 259 апартаментов — рекордный показатель года.

По данным One Company стоимость квадратного метра в апартаментах в ноябре в Новосибирске варьировалась от 110 до 282 тысяч рублей. К концу 2024 года стоимость квадратного метра на первичном рынке недвижимости в городе составляла 156 тысяч рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что самый старый долгострой Новосибирска на площади Маркса запустят в мае 2025 года. В нем также будут апартаменты.