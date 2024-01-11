За взятку в 2 миллиона задержали замглавы города Барнаула (видео)

В Барнауле Алтайского края сотрудники регионального УФСБ задержали заместителя главы города Антона Шеломенцева. Чиновника обвиняют во взятке в особо крупном размере.

— Замглавы Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту в 2020 году, занимая должность председателя Комитета по дорожному хозяйству, благоустройству и транспорту получил через посредника взятку. Двухмиллионный гонорар он получил от перевозчика за покровительство и возможность работать на выгодных маршрутах без подходящих автобусов, — сообщили в УФСБ по Алтайскому краю.

Региональный СК завел уголовные дела на перевозчика по статье «Дача взятки должностному лицу в особо крупном размере», а на его покровителя «Получение взятки в особо крупном размере».

По местам жительствам и работы задержанных силовики провели обыски.

Ранее редакция сообщала о том, что экс-главу новосибирского ЦОДД приговорили к 8 годам колонии и штрафу 7,7 миллионов за получение взятки в особо крупном размере.