В среднем 200 тысяч евро платят за покупку зарубежной недвижимости новосибирцы

На долю новосибирцев приходятся 2,2% всех покупок заграничной недвижимости, которые россияне совершили в 2023 году. Об этом сообщили аналитики Tranio. По данным за 11 месяцев 2023 года, по доле заявок регион находился на 5 месте в России. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года динамика заявок на покупку недвижимости заграницей у новосибирцев сократилась на 11%. Средний чек покупки составил €200 000.

Стоит отметить, что в топ-5 самых активных покупателей зарубежной недвижимости в 2023 году из сибирских регионов также вошел Красноярский край — 4 место. Доля в общем объеме покупок — 3,9%, средний чек — €144 836. И это при том, что динамика заявок в регионе упала на 38% к аналогичному периоду прошлого года.

Для сравнения: на долю Москвы пришлись 45,2% заявок, оформленных за 11 месяцев 2023 года, средняя сумма сделки — €282 600, а количество заявок сократилось на 9%. В целом по России средняя сумма сделки составила €250 000, количество заявок упало на 31%.

Но среди сибирских регионов оказались и субъекты федерации, у жителей которых вопреки общероссийскому тренду спрос на зарубежную недвижимость вырос. По данным Tranio, рекордный рост количества заявок продемонстрировали жители Кемеровской области — +86%. Самыми популярными странами для покупки недвижимости у кемеровчан стали Таиланд, Греция и ОАЭ.

В локальный топ-5 самых популярных стран у региональных покупателей в целом, по данным Tranio, входит недвижимость в таких странах, как ОАЭ — средний чек покупки недвижимости €210 000, Таиланд — €137 953, Турция — €150 000, Греция — €250 000 и Испания — €274 681. При этом в 2023 году число заявок на покупку недвижимости в Турции со стороны россиян упало на 70%, в Грузии — на 38% (средний чек покупки в 2023 году — €35 000), а в ОАЭ — на 13%. Но по сравнению с 2021 годом спрос растет по большинству стран, за исключением Испании, Италии (€500 000) и Черногории (€150 000). Средний чек недвижимости на Кипре в 2023 году составлял €293 071.

— Не исключено, что в список востребованных у россиян стран войдет Египет, где можно получить «золотой паспорт» за инвестиции в недвижимость от $300 000. У граждан РФ также активно растет интерес к недвижимости в Катаре, Омане и Саудовской Аравии, — отмечают эксперты Tranio.

Ранее редакция приводила мнение эксперта о том, какие инвестиции в 2023 году принесли самый большой доход новосибирцам.