Интерактивная карта пунктов приема вторсырья работает в Новосибирске

Интерактивная карта пунктов приема вторсырья для переработки действует в Новосибирске. Об этом сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.
— Расположение пунктов можно узнать в приложения «Уберу», — говорится в сообщении.
В приложении можно увидеть официальные пункты, созданные управляющими компаниями и некоммерческими организациями. Отмечается, что за корректную актуализацию данных для пользователя предусмотрена система поощрения в виде начисления бонусных баллов.
В пунктах принимают пластик, стекло, алюминий, бумагу, шины, одежду и бытовую электронику.
Ранее редакция сообщала о том, что 5,8 процентов мусора уходит на вторичную переработку в Новосибирской области.
Фото: Freepik — Vectonauta
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