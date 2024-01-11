Интерактивная карта пунктов приема вторсырья работает в Новосибирске

Интерактивная карта пунктов приема вторсырья для переработки действует в Новосибирске. Об этом сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

— Расположение пунктов можно узнать в приложения «Уберу», — говорится в сообщении.

В приложении можно увидеть официальные пункты, созданные управляющими компаниями и некоммерческими организациями. Отмечается, что за корректную актуализацию данных для пользователя предусмотрена система поощрения в виде начисления бонусных баллов.

В пунктах принимают пластик, стекло, алюминий, бумагу, шины, одежду и бытовую электронику.

Ранее редакция сообщала о том, что 5,8 процентов мусора уходит на вторичную переработку в Новосибирской области.