Искитимцы опасаются соседства с исправительным центром ФСИН

Искитимские общественники, жители Шипуновского микрорайона подготовили и разместили в интернете петицию, в которой выступили против возможного размещения на территории микрорайона исправительного центра для граждан, отбывающих наказания. Как рассказывают авторы петиции, предполагаемое место размещения спецконтингента окружено жилыми домами, рядом находится школа.

В исправительных центрах создадут новые рабочие места для граждан, направленных на принудительные работы Небезызвестно, какой контингент отбывает принудительные работы: среди них лица с наркозависимостью, хулиганы, больные туберкулезом и СПИДом, а также заключенные, отбывшие часть срока, совершившие преступления средней тяжести, а также тяжкие и особо тяжкие преступления, в том числе разбой, изнасилование, убийство, — говорится в тексте петиции, которую в настоящее время подписали несколько сотен человек. — Эти люди будут иметь возможность выхода в город, будут обращаться в наши поликлиники и больницы, а врачей в Искитиме и так катастрофически не хватает. Этим людям город должен предоставить рабочие места, которых не хватает вполне законопослушным горожанам.

Стоит отметить, что ещё в феврале текущего года на совещании в региональном правительстве под руководством вице-губернатора Сергея Сёмки было анонсировано развитие сети исправительных учреждений на территории региона.

— В текущем году работа по расширению сети исправительных центров является приоритетным направлением, планируется ввод в эксплуатацию дополнительных участков, функционирующих как исправительные центры на территории Новосибирской области, — сообщала по итогам совещания пресс-служба ГУ ФСИН по области, не конкретизируя адреса.

В конце февраля один из таких центров открылся на территории всё того же Искитимского района. По информации ведомства, данный исправительный центр, рассчитанный на 100 осужденных, является четвертым в регионе и создан на базе вновь возведенного на территории ООО «Бердский кирпичный завод» здания, общей площадью 1407 квадратных метров. Открытие участка, позволит увеличить количество имеющихся мест для осужденных к принудительным работам до 353.

Напомним, что двумя годами ранее против соседства со спецконтингетом протестовали жители Бердска. Параллельно шла переписка теперь уже бывшего начальника управления ФСИН Андрея Попето с главой городской администрации Евгением Шестерниным, где чиновник заявлял об отсутствии возможности размещения на территории города соответствующего объекта. В то же время о готовности оказать содействие ГУ ФСИН в строительстве реабилитационного центра заявлял бизнесмен-застройщик Виктор Голубев.

Ранее редакция сообщала, как искитимцы и бердчане выступали против строительства мусорного полигона.