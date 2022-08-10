Искитимцы опасаются соседства с исправительным центром ФСИН

Искитимские общественники, жители Шипуновского микрорайона подготовили и разместили в интернете петицию, в которой выступили против возможного размещения на территории микрорайона исправительного центра для граждан, отбывающих наказания. Как рассказывают авторы петиции, предполагаемое место размещения спецконтингента окружено жилыми домами, рядом находится школа.
Стоит отметить, что ещё в феврале текущего года на совещании в региональном правительстве под руководством вице-губернатора Сергея Сёмки было анонсировано развитие сети исправительных учреждений на территории региона.
— В текущем году работа по расширению сети исправительных центров является приоритетным направлением, планируется ввод в эксплуатацию дополнительных участков, функционирующих как исправительные центры на территории Новосибирской области, — сообщала по итогам совещания пресс-служба ГУ ФСИН по области, не конкретизируя адреса.
В конце февраля один из таких центров открылся на территории всё того же Искитимского района. По информации ведомства, данный исправительный центр, рассчитанный на 100 осужденных, является четвертым в регионе и создан на базе вновь возведенного на территории ООО «Бердский кирпичный завод» здания, общей площадью 1407 квадратных метров. Открытие участка, позволит увеличить количество имеющихся мест для осужденных к принудительным работам до 353.
Ранее редакция сообщала, как искитимцы и бердчане выступали против строительства мусорного полигона.
Фото ГУ ФСИН по Новосибирской области
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