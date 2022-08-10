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Искитимцы опасаются соседства с исправительным центром ФСИН

  • 10/08/2022, 11:20
Автор:
новости Новосибирска
Ранее против размещения такого объекта протестовали жители соседнего Бердска.

Искитимские общественники, жители Шипуновского микрорайона подготовили и разместили в интернете петицию, в которой выступили против возможного размещения на территории микрорайона исправительного центра для граждан, отбывающих наказания. Как рассказывают авторы петиции, предполагаемое место размещения спецконтингента окружено жилыми домами, рядом находится школа.

В исправительных центрах создадут новые рабочие места для граждан, направленных на принудительные работы

В исправительных центрах создадут новые рабочие места для граждан, направленных на принудительные работы

Небезызвестно, какой контингент отбывает принудительные работы: среди них лица с наркозависимостью, хулиганы, больные туберкулезом и СПИДом, а также заключенные, отбывшие часть срока, совершившие преступления средней тяжести, а также тяжкие и особо тяжкие преступления, в том числе разбой, изнасилование, убийство, говорится в тексте петиции, которую в настоящее время подписали несколько сотен человек. Эти люди будут иметь возможность выхода в город, будут обращаться в наши поликлиники и больницы, а врачей в Искитиме и так катастрофически не хватает. Этим людям город должен предоставить рабочие места, которых не хватает вполне законопослушным горожанам.

Стоит отметить, что ещё в феврале текущего года на совещании в региональном правительстве под руководством вице-губернатора Сергея Сёмки было анонсировано развитие сети исправительных учреждений на территории региона.

В текущем году работа по расширению сети исправительных центров является приоритетным направлением, планируется ввод в эксплуатацию дополнительных участков, функционирующих как исправительные центры на территории Новосибирской области, сообщала по итогам совещания пресс-служба ГУ ФСИН по области, не конкретизируя адреса.

В конце февраля один из таких центров открылся на территории всё того же Искитимского района. По информации ведомства, данный исправительный центр, рассчитанный на 100 осужденных, является четвертым в регионе и создан на базе вновь возведенного на территории ООО «Бердский кирпичный завод» здания, общей площадью 1407 квадратных метров. Открытие участка, позволит увеличить количество имеющихся мест для осужденных к принудительным работам до 353.

Бердчане вышли на протест против строительства исправительного центра

Напомним, что двумя годами ранее против соседства со спецконтингетом протестовали жители Бердска. Параллельно шла переписка теперь уже бывшего начальника управления ФСИН Андрея Попето с главой городской администрации Евгением Шестерниным, где чиновник заявлял об отсутствии возможности размещения на территории города соответствующего объекта. В то же время о готовности оказать содействие ГУ ФСИН в строительстве реабилитационного центра заявлял бизнесмен-застройщик Виктор Голубев.

 

Ранее редакция сообщала, как искитимцы и бердчане выступали против строительства мусорного полигона. 

Фото ГУ ФСИН по Новосибирской области

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Рубрики : Общество Власть Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : строительство протест недвижимость


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