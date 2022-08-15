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За хранение велосипеда в подъезде можно получить штраф 5 до 15 тысяч рублей

  • 15/08/2022, 17:40
Автор:
Штрафы в России
Однако, если случится пожар, и стоящий в доме велосипед станет причиной человеческих жертв или порчи чужого имущества, то нарушителю придется заплатить от 40 до 50 тысяч рублей, предупреждает эксперт.

О наказании за подобные нарушения закона предупредила исполнительный директор Саратовского регионального отделения Ассоциации юристов России Наталья Грешнова, пишет РИА Новости.

— Нельзя хранить в подъезде крупногабаритные вещи: велосипеды, коробки или бытовую технику, если они закрывают проходы и размещаются на путях эвакуации, у дверей эвакуационных выходов, люков на балконах и лоджиях, в переходах между секциями и местах выходов на наружные эвакуационные лестницы или кровлю, — пояснила эксперт.

По словам Грешновой, обратиться в органы пожарного надзора может любой, кто заметит нарушение — сделать это можно через электронную приемную, приложив фото и видео в качестве доказательства. Специалисты обязаны провести проверку и дать ответ в течение 30 дней.

Юрист отметила, что для физлиц за размещение в подъезде нарушающих пожарную безопасность крупногабаритных вещей предусмотрен штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Однако, если случится пожар, и стоящий в доме велосипед станет причиной человеческих жертв или порчи чужого имущества, то нарушителю придется заплатить от 40 до 50 тысяч рублей.

 

Ранее редакция сообщала, что во дворах жилых многоквартирных домов нельзя мыть авто и самовольно сажать цветы. Самый высокий размер штрафа — от 100 до 200 тысяч рублей — придется заплатить компании, сотрудник которой оставил служебную машину на детской площадке.

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : юридическая консультация штрафы нарушители нарушение закона


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