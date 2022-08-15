Суд прекратил административное преследование депутата Хельги Пироговой

Решением суда Центрального района прекращено административное производство в отношении депутата горсовета Новосибирска от либеральной коалиции «Новосибирск 2020» Хельги Пироговой. Об этом сообщает управление судебного департамента по Новосибирской области.

— Дело прекращено в соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ — наличие по одному и тому же факту противоправных действий лицом, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, постановления о возбуждении уголовного дела, — поясняют в управлении.

Напомним, что в настоящее время в отношении Хельги Пироговой расследуется уголовное дело, поводом для возбуждения которого стала публикация депутата в соцсети, где Пирогова негативно высказалась в адрес российских военных, погибших в ходе спецоперации на Донбассе и Украине. Депутат была задержана, но отпущена после составления протокола об административном нарушении 21 июля. На следующий день по поручению главы СК РФ Александра Бастрыкина в отношении Пироговой было возбуждено уголовное дело, по которому она в настоящее время находится в розыске, поскольку покинула территорию России.

Напомним, осенью прошлого года Россию покинул коллега Пироговой по депкорпусу и коалиции Сергей Бойко, опасаясь «возможного преследования со стороны правоохранительных органов». Изначально депутат с семьёй обосновался в Греции, откуда некоторое время спустя перебрался в Прибалтику. На июльской сессии горсовета стало известно, что Бойко проживает в Мексике.

Третий депутат-коалиционер — Светлана Каверзина — ожидает решения полиции и прокуратуры по итогам неоднозначного комментария в соцсети к посту одного из своих друзей. Как сообщала сама депутат, в комментарии она недостаточно корректно высказалась в отношении президента РФ. Ранее в отношении Каверзиной в полиции было возбуждено несколько административных дел — по факту незаконного мероприятия и дискредитации российских военных на своей странице в соцсети.

Наконец, четвертый депутат-коалиционер Антон Картавин вместе с некоторыми сторонниками ранее привлекался к ответственности за участие в несанкционированных акциях. В результате суд по искам МВД вынес решение о взыскании с оппозиционеров оплаты за работу полиции в день акции. Сейчас коалиция собирает средства для оплаты этих штрафов.

Ранее редакция сообщала о том, что бывший депутат-коммунист из Омска также объявлен в розыск за публикации в соцсетях.