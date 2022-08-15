Рекламодателям

Суд прекратил административное преследование депутата Хельги Пироговой

  • 15/08/2022, 17:28
Автор:
уголовное дело против депутата
Однако от ответственности за публикацию в соцсети и от уголовного дела это её не избавляет.

Решением суда Центрального района прекращено административное производство в отношении депутата горсовета Новосибирска от либеральной коалиции «Новосибирск 2020» Хельги Пироговой. Об этом сообщает управление судебного департамента по Новосибирской области.

  Дело прекращено в соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ наличие по одному и тому же факту противоправных действий лицом, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, постановления о возбуждении уголовного дела,   поясняют в управлении.

Напомним, что в настоящее время в отношении Хельги Пироговой расследуется уголовное дело, поводом для возбуждения которого стала публикация депутата в соцсети, где Пирогова негативно высказалась в адрес российских военных, погибших в ходе спецоперации на Донбассе и Украине. Депутат была задержана, но отпущена после составления протокола об административном нарушении 21 июля. На следующий день по поручению главы СК РФ Александра Бастрыкина в отношении Пироговой было возбуждено уголовное дело, по которому она в настоящее время находится в розыске, поскольку покинула территорию России.

Напомним, осенью прошлого года Россию покинул коллега Пироговой по депкорпусу и коалиции Сергей Бойко, опасаясь «возможного преследования со стороны правоохранительных органов». Изначально депутат с семьёй обосновался в Греции, откуда некоторое время спустя перебрался в Прибалтику. На июльской сессии горсовета стало известно, что Бойко проживает в Мексике.

Третий депутат-коалиционер — Светлана Каверзина  — ожидает решения полиции и прокуратуры по итогам неоднозначного комментария в соцсети к посту одного из своих друзей. Как сообщала сама депутат, в комментарии она недостаточно корректно высказалась в отношении президента РФ. Ранее в отношении Каверзиной в полиции было возбуждено несколько административных дел — по факту незаконного мероприятия и дискредитации российских военных на своей странице в соцсети.

Наконец, четвертый депутат-коалиционер Антон Картавин вместе с некоторыми сторонниками ранее привлекался к ответственности за участие в несанкционированных акциях. В результате суд по искам МВД вынес решение о взыскании с оппозиционеров оплаты за работу полиции в день акции. Сейчас коалиция собирает средства для оплаты этих штрафов.

 

Ранее редакция сообщала о том, что бывший депутат-коммунист из Омска также объявлен в розыск за публикации в соцсетях.

Фото из телеграм-канала коалиции «Новосибирск-2020»

687

Рубрики : Власть Право&Порядок Политика

Регионы: Новосибирск

Теги : уголовное дело против депутата спецоперация политика


Комментировать

пока нет комментариев
импорт товаров

Томск лидирует в округе по импорту телекоммуникационного и информационного оборудования

А Новосибирск по импорту таких товаров, как одежда и обувь.
Читать статью >>
Отставка в правительстве Хакассии

Министр труда и социальной защиты Хакасии отправлен в отставку

К чиновнику накопилось много претензий у главы республики.
Читать статью >>
политика

Следствие определилось со статусом вице-мэра Новосибирска в деле о клевете

Замглавы мэра Новосибирска Артём Скатов признан подозреваемым.
Читать статью >>
местное самоуправление

Зеленин, Красников, Климов вошли в состав совета по местному самоуправлению при президенте РФ

Указ об этом подписал глава государства Владимир Путин.
Читать статью >>

Актуальный разговор

интервью

Екатерина Кузнецова: У нас нет фразы «слишком много»!

Все материалы
Лента новостей

Два железнодорожника обвиняются в коррупции

15/08/2022, 19:27

Томск лидирует в округе по импорту телекоммуникационного и информационного оборудования

15/08/2022, 18:34

Часть хозяйств Алтайского края заявили о существенной потере урожая

15/08/2022, 18:19

Министр труда и социальной защиты Хакасии отправлен в отставку

15/08/2022, 17:01
Популярное

За хранение велосипеда в подъезде можно получить штраф 5 до 15 тысяч рублей

15/08/2022, 17:40

Почему МФО могут отказать в выдаче займа

15/08/2022, 12:51

Как продлить срок годности продуктов в холодильнике

15/08/2022, 11:22

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

Вебинар «Построение эффективной стратегии бизнеса» – в «Университете бизнеса Уралсиб»

15/08/2022, 15:51

ВТБ: спрос на ипотеку после снижения ставок вырос на 40%

15/08/2022, 15:35

В Новосибирске прозвучала легендарная Седьмая симфония Шостаковича при поддержке «Ростелекома»

15/08/2022, 11:18
Новостройки Новосибирска

Комментарии читателей

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Условия инвестконтрактов по остановкам могут скорректировать


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Август 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска