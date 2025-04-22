«За языком следи!»: пациентка в хиджабе напала на женщину из-за очереди к гинекологу в Новосибирске

В Новосибирске пациентки женской консультации подрались за место в очереди: одна была с талоном по записи, вторая — на повторный прием (без талона). В поликлинике действует правило: кто приходит повторно, тот идёт в порядке живой очереди.

По словам очевидцев, сначала женщины повздорили, выясняя, кто должен первым попасть на приём. Однако словесная перепалка в считанные минуты переросла в спарринг: дама в хиджабе и обтягивающих джинсах напала на оппонентку, ударила её по лицу и повалила на пол. Разнимать бойцов суперлёгкого веса бросился рефери в лице супруга скандалистки. При этом дама заявила, что она у себя дома и ничего не боится.

Конфликт произошёл 18 апреля в в поликлинике №22 на улице Зорге и попал на видео.

Отметим, что женщина в хиджабе заявилась к врачу со спутником, хотя на дверях консультации чёрным по белому написано, что вход с сопровождающими мужчинами запрещён. Обычно кавалеры ждут своих возлюбленных напротив регистратуры, а не у кабинетов. На крики в коридоре вышли и врачи — они пытались уладить конфликт, правда, не сильно помогло.

Сейчас в дамских разборках разбирается Следственный комитет региона.

— Проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьёй «Хулиганство». В настоящее время следователями следственного управления проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщили в областном ведомстве.

Ранее в Абхазии местные власти и представители Республиканской больницы объяснили, почему беременные женщины массово уезжают рожать в Россию. Причина банальна — здесь они на ребёнка получат российские пособия, которые в родной республике им не светят. После рождения малышей женщины спокойно возвращаются обратно на родину, где получают всю положенную социалку на карточку. Никаких обязательств перед Россией они не несут, как и не платят налоги в российский бюджет.