«Зарница 2.0»: Новосибирская область готовится к зональным соревнованиям

В регионе завершается подведение итогов отборочного и муниципального туров всероссийской игры «Зарница 2.0», которые проводились в первичных ячейках Движения Первых и в муниципальных образованиях области. В преддверии регионального этапа в Новосибирской области будут организованы зональные соревнования, в которых ожидается участие более ста команд, объединяющих около двух тысяч человек.

По словам заместителя губернатора Новосибирской области Валентины Дудниковой, в текущем году «Зарница 2.0» привлекла более 87 тысяч школьников и студентов колледжей и техникумов. Отмечается значительный рост интереса к игре по сравнению с прошлым годом, а также улучшение качества ее организации. Благодаря сотрудничеству с органами власти, Движением Первых, ЮНАРМИЕЙ и проектом «Навигаторы детства» создаются благоприятные условия для проведения игры на всех уровнях и оказывается всесторонняя поддержка участникам. Подчеркивается важность игры в формировании патриотизма, лидерских качеств и стремления к развитию у молодежи.

«Зарница 2.0» – это масштабный проект Движения Первых, направленный на патриотическое воспитание, физическую подготовку и обучение основам безопасности жизнедеятельности. В игре могут участвовать школьники от 7 до 17 лет, а также студенты профессиональных образовательных организаций в возрасте от 18 до 21 года. Цель проекта – укрепление системы патриотического воспитания, формирование чувства долга и любви к Родине. Игра предоставляет участникам возможность развить тактическое мышление, навыки командной работы и использования современного оборудования.

В Новосибирской области отборочный этап «Зарницы 2.0» собрал более 87 тысяч участников. Завершились 42 муниципальных этапа, прошедшие во всех районах и округах области, а также в районах города Новосибирска. Победители будут соревноваться на зональном этапе, а затем – на региональном.

Наставниками и экспертами на всех этапах проекта выступают ветераны специальной военной операции, передающие свой опыт участникам.

Региональный этап игры продлится до 31 мая, после чего победители отправятся на окружной этап в июне. Финал игры запланирован на сентябрь.