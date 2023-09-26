Заблудившийся пастух из Новосибирской области провел девять дней в тайге

Геннадий Рыжиков живет с мамой и сестрой в деревне Алабуга Новосибирской области. Трудится скотником – пасет в совхозе коров и лошадей.

— У меня скот разбежался, и я поехал его искать. Коров успели собрать, а коней нет. Я поехал за ними на своей лошади. Когда стемнело, понял, что заблудился, — поделился сибиряк в беседе с КП-Новосибирск.

Геннадий решил переночевать в лесу, расседлал лошадь, лег спать, а на утро увидел, что она сбежала.

— Я всегда возвращался на то место, где ночевал в первый раз. Спал на ватнике, укрывшись зимней курткой, под головой седло. Питался грибами, костяникой и пил воду из болота. Каждый день, изучая новый путь, я просил боженьку показать мне дорогу, — вспоминает пастух.

Геннадия Рыжикова нашли на девятый день. Он вышел на дорогу и обратил внимание на колею от машины, по которой обнаружил уазик, а там и односельчан. Они отвезли беднягу в больницу.