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«Наша позиция — сделать «Манжерок» доступным для всех россиян»

  • 15/08/2023, 17:18

«Наша позиция — сделать «Манжерок» доступным для всех россиян»
Гендиректор ВК «Манжерок» Владимир Щербинин и руководитель обособленного подразделения «Манжерок» компании СБД Владимир Киселев рассказали об экореабилитации знаменитого курорта.

В конце июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел совещание о развитии индустрии туризма и гостеприимства на всесезонном курорте Манжерок. Место было выбрано не случайно: похоже, что амбиции курорта полностью совпадают с запросом россиян: современно, доступно и главное — на Родине. Недавно «Сбер», основной инвестор проекта приступил к одному из ключевых этапов развития проекта — оздоровлению Манжерокского озера. О том, что предпринимается для восстановления и сохранения уникальной водной экосистемы, «Известия» поговорили с генеральным директором ВК «Манжерок» Владимиром Щербининым и руководителем обособленного подразделения «Манжерок» компании СБД Владимиром Киселевым.

— Какие темы, касающиеся ВК «Манжерок», обсуждались на совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным?

В.Щ.: Мы представили председателю правительства текущий статус курорта, инфраструктурный план и стратегию развития. Если обобщить, то стратегия у нас простая — для страны мы должны стать предпочтительным выбором на рынке туризма, а в регионе — прозрачным и сильным инвестором. «Сбер» создает инфраструктуру, которая позволит принимать на алтайских склонах до 10-15 тыс. человек единовременно. Это сделает ВК «Манжерок» одним из крупнейших и современных курортов России. Наша принципиальная позиция по развитию «Манжерок» — сделать его своего рода национальной идеей — доступным для всех россиян и любимым всеми.

— Что сейчас доступно туристам, которые приезжают в «Манжерок»?

В.Щ.: Сейчас на курорте работают три канатные дороги, 22 км горнолыжных трасс с современной системой искусственного оснежения, 7,5 км трасс байк-парка, а также 5 км экотроп в тематическом парке «Хранитель Большого Алтая». Гости могут остановиться в трехзвездочном гостиничном комплексе, либо в недавно открывшемся пятизвездочном отеле. Для желающих доступны 13 глэмпингов, рестораны и бары, спа-центр, конференц-зал, 10 переговорных залов и семейный досуговый центр.

Мы гордимся тем, что ВК «Манжерок» уже неоднократно становился лауреатом престижных российских премий и признавался лучшим курортом России для семейного горнолыжного отдыха.

«Наша позиция — сделать «Манжерок» доступным для всех россиян»

— Создание такого масштабного рекреационного комплекса создает большую нагрузку на местную экосистему. Как планируется минимизировать экологический ущерб?

В.Щ.: По экологическому направлению мы работаем превентивно и даже проактивно. Это, кстати, на совещании отметил и председатель правительства Михаил Мишустин. Развивая «Манжерок», «Сбер» проявляет себя как инвестор нового поколения. Проект изначально строится на принципах экологичности, бережливости и открытости. Эти же принципы мы планируем применять и по отношению к экореабилитации. Вся документация по проекту доступна местному и экспертному сообществу. Более того, мы установили веб-камеру, к которой может подключиться любой человек, чтобы посмотреть, какие работы ведутся на озере и вокруг него.

«Наша позиция — сделать «Манжерок» доступным для всех россиян»

Что касается экологической нагрузки. К сожалению, мы застали курорт в плачевном экологическом состоянии. Манжерокское озеро деградировало с 1970-х годов и ему требуется восстановление. Без нашего вмешательства оно просто погибнет, а вместе с ним и эндемичные виды растений и животных.

— Как идет процесс экореабилитации озера?

В.К.: В 2016г., до прихода «Сбера» в регион озеро пытались очистить, но фактически отработали только одну его часть. Кроме того, были применены технологические решения, которые по оценкам экологических экспертов не были достаточно эффективными. Например, дамбы были выполнены из местного грунта без соответствующего уплотнения что приводило к частичному разрушению и попаданию продуктов намыва, то есть ила, обратно в озеро. В итоге проведенные работы не принесли долгосрочного эффекта по восстановлению озера.

— Чем отличается нынешний план оздоровления экосистемы?

В.Щ.: Сравнения едва ли уместны. Масштаб, технологический замысел, детали проекта — сейчас все на совершенно другом уровне. Мы работаем в тесном контакте с экологами и другими экспертами и учеными. Проект строго следует рекомендациям ИВЭП СО РАН и ФГБУ ВО «Сибстрин» по сохранению и восстановлению биологического разнообразия озера Манжерокское.

Кроме того, наш проект находится на федеральном контроле. Восстановление озера софинансируется «Сбером» в равной доле с федеральным правительством. Общая смета — 800 млн руб. Непосредственно реализацию проекта мы курируем сами.

— Курорт часто становится объектом критики экологов, местных предпринимателей и других сообществ, как раз в связи с очисткой озера…

В.Щ.: Хуже, чем сейчас, озеру уже не будет, а лучше — можем сделать только мы. Ученые уже более 50 лет бьют тревогу, но только сегодня у нас есть реальная возможность спасти Манжерок. Сошлись все звезды — есть профессиональная команда, есть финансирование, есть исследования, а мы — предельно открыты. Вся критика — это не более чем политические игры, в которых мы становимся разменной монетой. Давайте будем называть вещи своими именами: экологический шантаж — это бизнес. Так происходит во всем мире, так происходит и у нас.

«Наша позиция — сделать «Манжерок» доступным для всех россиян»

— Что, кроме очистки дна, входит в план работ по восстановлению экосистемы озера? Когда планируется завершить работы?

В.К.: Очистка дна от избыточных отложений ила — первый, но не единственный этап работы по оздоровлению озера. Более важно, чтобы поступающая в озеро вода была чистой. А это целый комплекс работ как внутри озера, так и вокруг него. Например, мы планируем обустроить систему водосбросных каналов и лотков, которые бы снижали скорость потока талых вод с гор, и перед попаданием в озеро вода очищалась естественным образом.

В текущем году будет завершен комплекс гидромеханизированных работ по выемке из озера донных отложений в карты намыва. Затем до июля 2024г. ил будет вывезен на карьеры. Одна из проблем предыдущей очистки озера состояла как раз в том, что донные отложения не были вывезены.

— Будут ли осуществляться какие-то работы по берегам?

В.К.: Берег будем укреплять. Укрепление будет сделано из скальника, природного материала, который так же будет фильтром поступающих в озеро вод. Эти работы тоже финансируются из инвестпроекта «Сбера», а это еще около 1 млрд руб. Планируем сделать набережную с освещением и велодорожками, на акватории будут установлены пирсы для сап-серферов и других экологичных водных развлечений.

«Наша позиция — сделать «Манжерок» доступным для всех россиян»

— Не создаст ли это дополнительной угрозы флоре? Кстати, как с ней сейчас обстоят дела?

В.Щ.: Мы исходим из того, что обязаны сохранить уникальную биосферу озера. В конце августа мы начнем интродукцию чилима, водяного ореха. Пересадка растения нужна для того, чтобы усилить колонию в двух зонах, которые мы в последствии закроем от туристов.

Природа — это то, зачем к нам приезжают люди, и мы как никто другой заинтересованы в том, чтобы сохранить ее первозданность. Мы отталкиваемся от того, что во всех работах нам помогают ученые — ботаники, экологи, гидрогеологи. Кстати, многие из них всю жизнь живут там же на Алтае, и мы с ними мыслим одинаково. Нам всем нужно эффективное и долгосрочное решение, которое поможет сохранить Манжерок и сделать его нашей, российской изюминкой.

Текст перепечатан с разрешения правообладателя газеты «Известия». Автор Екатерина Волынец. Материал опубликован в сетевом издании IZ.RU, ООО «МИЦ «Известия».

Фотографии предоставлены пресс-службой ООО «ВК «Манжерок»

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Рубрики :

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : отдых Манжерок курорт здоровье


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