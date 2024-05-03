В санкционный список США попали еще две организации из Новосибирска

Еще две новосибирские организации пополнили список санкций Соединенных штатов Америки. Ими оказались ООО «Научные приборы и системы» и АО «Институт прикладной физики».

В опубликованном на сайте Министерства финансов США документе указано, что они действуют в интересах военно-промышленного комплекса России.

Согласно информации из открытых источников, научный институт на улице Арбузова в Академгородке занимается разработкой, модернизацией и мелкосерийным выпуском боеприпасов для ВМФ и ВВС России.

Второй новичок в «черном» списке, ООО «Научные приборы и системы» занимается торговлей машинами и оборудованием, а также научными исследованиями и разработками в области естественных и технических наук. Организация неоднократно выигрывала тендерах по поставкам продукции для Минпромторга, научных институтов и промышленных компаний.

Ранее редакция сообщала о том, что Минфин США опубликовал новые санкционные списки для российских компаний, в число которых вошли 12 предприятий из Сибирского Федерального округа.