Задержан серийный грабитель офисов микрофинансовых организаций в Новосибирске

В дежурную часть отдела полиции № 7 «Ленинский» УМВД России по городу Новосибирску поступило сообщение о разбойном нападении на микрофинансовую организацию, расположенную на улице Титова. Неизвестный ворвался в офис и, угрожая предметом, похожим на нож, потребовал передать имеющиеся денежные средства. Работница компании выполнила требуемое, отдав мужчине 4.5 тысячи рублей, после чего тот скрылся, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.

— Прибывшие на место преступления стражи правопорядка со слов сотрудницы офиса составили ориентировку на подозреваемого и передали всем наружным нарядам, —уточняется в сообщении. — При просмотре записей с камер видеонаблюдения, расположенных в помещении, установлено, что хищения были совершены мужчиной, по приметам схожими с разыскиваемым фигурантом в аналогичных преступлениях.

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по городу Новосибирску и отдела полиции № 7 «Ленинский» при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержали 24-летнего ранее судимого местного жителя. К моменту появления правоохранителей похищенными денежными средствами мужчина распорядился по собственному усмотрению. По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.