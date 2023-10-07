Водителя фуры, сбившего медведя, разыскивают в Новосибирской области

— На днях фура сбила медведя в Тогучинском районе. Водитель скрылся с места происшествия. Если были свидетелями — сообщите в министерство, — говорится в телеграм-канале министра природных ресурсов Новосибирской области Евгения Шестернина. —Тот, кто сбил, расстелил медведя у дороги и сгорел в камине горизонта, должен за это ответить. Заплатить.
Напомним, ранее в ответ на запрос Infopro54 в Минприроды разъясняли, кто будет платить за сбитое на трассе дикое животное. Наличие страховки у водителя является основным аргументом при решении вопроса, кто оплачивает ущерб государству в случае гибели на дороге лосей, косуль, и прочих диких животных, попавших под колеса автомобиля, говорил Евгений Шестернин.
— Сотрудник министерства получает из районных отделений материалы, утяжеляет их обоснованиями и направляет в страховую компанию, — пояснял Шестернин. — Если водитель застрахован, то страховая компания выплачивает ущерб, например, восемьдесят тысяч рублей за лося. Если водитель не застрахован, то сам платит за сбитое животное.
Ранее редакция сообщала о смертельном ДТП в результате встречи с лосем.
Фото из телеграм-канала Евгения Шестернина
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