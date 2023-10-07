Водителя фуры, сбившего медведя, разыскивают в Новосибирской области

— На днях фура сбила медведя в Тогучинском районе. Водитель скрылся с места происшествия. Если были свидетелями — сообщите в министерство, — говорится в телеграм-канале министра природных ресурсов Новосибирской области Евгения Шестернина. —Тот, кто сбил, расстелил медведя у дороги и сгорел в камине горизонта, должен за это ответить. Заплатить.

Напомним, ранее в ответ на запрос Infopro54 в Минприроды разъясняли, кто будет платить за сбитое на трассе дикое животное. Наличие страховки у водителя является основным аргументом при решении вопроса, кто оплачивает ущерб государству в случае гибели на дороге лосей, косуль, и прочих диких животных, попавших под колеса автомобиля, говорил Евгений Шестернин.

— Сотрудник министерства получает из районных отделений материалы, утяжеляет их обоснованиями и направляет в страховую компанию, — пояснял Шестернин. — Если водитель застрахован, то страховая компания выплачивает ущерб, например, восемьдесят тысяч рублей за лося. Если водитель не застрахован, то сам платит за сбитое животное.

Напомним, что, по информации министерства, наибольшая вероятность столкновений водителей с животными в Новосибирской области — на участке Северного объезда города Новосибирска, который проходит через особо охраняемую природную территорию заказника «Кудряшовский бор», а также на автодороге «Сузун-Черепаново», проходящей через заказники «Инской» и «Сузунский». Согласно законодательству, животное не является бесхозным. При этом в министертсве предупреждают водителей не покидать место происшествия, так как такое действие расценивается, как оставление места ДТП, а это уже может привести к лишению водительских прав или к аресту.

Ранее редакция сообщала о смертельном ДТП в результате встречи с лосем.