Масштабная проверка мигрантов прошла на складах в Новосибирске

Полицейские ГУ МВД России по Новосибирской области во взаимодействии с сотрудниками управления ФСБ России и СУ СК России по Новосибирской области при поддержке спецподразделений провели рейды, направленные на выявление и пресечение нарушений миграционного законодательства, в местах осуществления трудовой деятельности иностранных граждан. Проверка осуществлялась на территории складских комплексов расположенных на Толмачевском шоссе и прилегающих ним территорий.

Ранее редакция сообщала о том, что в конце минувшей недели Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за драки мигрантов под Новосибирском.