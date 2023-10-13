Дефицит бензина заметили горожане на автозаправках в Новосибирске

После подорожания топлива в Новосибирск пришла новая проблема ― его нехватка.

Читатели Infopro54 пожаловались, что на АЗС «Прайм» уже несколько дней нет в наличии бензина АИ-95.

― Автозаправщик пояснил, что из Омска перестали отгружать эту марку в достаточном объеме. Какой-то искусственный дефицит создают, ― пожаловался автовладелец Александр.

На днях местные СМИ сообщали, что наблюдается дефицит с бензином АИ-92.

С ним тоже наметилась напряженка.

—Вчера мы немного «стояли» по АИ-95, сегодня — по АИ-92. Нет топлива, не успевают привозить. Того, что нам выделяют для оптовых закупок, совсем мало, раскупается очень быстро, — рассказал НГС директор сети АЗС «Тайм» Вадим Малахов.

Подобная ситуация наблюдается и в других точках по продаже топлива.

Так, например, на автозаправках «Лукойла» пропадало дизельное горючее.

Ранее редакция сообщала, что в Ленинском районе была ликвидирована нелегальная точка по продаже бензина в частном гараже.