Электронная ипотека за день

Новосибирская область стала одним из трех регионов России, в которых Росреестр реализует проекты по предоставлению услуги по государственной регистрации прав в кратчайшие сроки, сообщили в пресс-службе управления Росреестра по Новосибирской области.

— В сентябре 2018 года в регионе стартовал проект «Регистрация за 1 день», а в октябре 2019 года – «Регистрация за 100 минут». С начала действия проектов в Новосибирской области зарегистрировано более 10 тысяч сделок, — рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что срок регистрации электронных пакетов при отсутствии замечаний составляет от 60 до 100 минут, а документов, требующих регистрацию (выдачу) закладной и (или) направление запроса в депозитарий, – до 24 часов. Стандартные сроки регистрации ипотеки: пять рабочих дней с даты приема или поступления в орган регистрации прав заявления и 7 рабочих дней – с даты приема заявления МФЦ.

С октября 2019 года в рамках проекта в Новосибирской области было заключено 4937 сделок, что составляет 8% от общего числа зарегистрированных в регионе ипотек.

Проект также реализуется в Республике Удмуртия (с ноября 2019 года) и в Новогородской области (с февраля 2020 года). В Новгородской области за истекший период заключено 1353 сделки, что составило 26% от общего числа ипотечных сделок, оформленных с февраля по июль. В Республике Удмуртия — 1759 сделок (12% от общего числа за указанный период).

В рамках проекта можно зарегистрировать сделки купли-продажи, ипотеки объектов недвижимости, а также договоры участия в долевом строительстве. Чаще всего заявители оформляют права на квартиры в новостройках.

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