Заемщики перестали обслуживать каждый 13-й кредит

Банковская розничная просроченная задолженность без учёта жилищных (ипотечных) кредитов с начала года выросла на 12% или на 105 млрд рублей. Доля проблемных кредитов в портфеле приблизилась к 8%. Иными словами, каждый 13-й кредит больше не обслуживается. К таким выводам пришли аналитики коллекторского агентства «Долговой Консультант».

На начало сентября 2022 года общий объем просроченных розничных кредитов (без учета ипотечных) превысил 986 млрд рублей. С января он увеличился на 105 млрд рублей. Общий объем портфеля розничных неипотечных кредитов составил 12,7 трлн рублей, таким образом, доля проблемных кредитов в розничных портфелях банков в среднем достигла 7,7%. Для сравнения, в ипотечном портфеле этот показатель не превышает 0,5%.

Прирост проблемной розничной банковской задолженности зафиксирован во всех регионах страны. Наибольший — в Сахалинской области (+25%) и Республике Крым (+22%). Наименьший — в Санкт-Петербурге и Нижегородской области (+7%).

— Объем неплатежей по кредитам — один из индикаторов состояния финансового здоровья населения. Реальная ситуация, на наш взгляд, еще более трудная. Во-первых, для отдельных категорий заемщиков с весны действуют кредитные каникулы, во-вторых, проблемным кредит становится по истечении 90 дней неплатежей, то есть сейчас пока мы видим результаты мая 2022 года, — отмечает Денис Аксёнов, генеральный директор коллекторского агентства «Долговой Консультант.

Из сибирских регионов пока ни один не вошел в топ-10 территорий с максимальной динамикой прироста просроченной задолженности. Однако, с начала года в Республике Хакассия она составляет 21%, Республике Бурятия — 20,5%, Республике Алтай — 19,1%, Иркутской области — 17%, Алтайском крае — 13,4% , Омской области — 12,3%, Томской области — 12,2%, Красноярском крае — 10.8%, Новосибирской области — 9,6%, Кемеровской — 8,8%. По абсолютному приросту просрочки лидирует Иркутская область — 2,6 млрд руб, Красноярский край — 2 млрд, Новосибирская — 1,8 млрд.

При этом в коллекторском агентстве отмечают, что количество территорий двузначными цифрами по доле просрочки в общем кредитном портфеле банков увеличивается. Регионов Сибири пока среди них нет.

— Ипотека традиционно относится к категории менее рискованных активов для банков. Заемщики до последнего стараются не допускать просрочки по ипотеке, потому что понимают последствия и не хотят остаться без крыши над головой, — рассуждает Денис Аксёнов. — Это и есть одна из причин, почему ипотека составляет уже половину банковского розничного портфеля кредитов. Наращивание портфеля необеспеченных кредитов в текущих условиях представляется рискованной стратегией, поэтому выдачи в этом сегменте будут происходить осторожно, и в перспективе доля ипотечных кредитов еще вырастет. Таким образом, в ближайшем будущем мы увидим рост доли просроченной задолженности по розничным (неипотечным) кредитам при сохранении уровня просроченной задолженности в ипотеке.

По данным Объединенного кредитного бюро, в сентябре количество новых ипотечных кредитов в стране выросло по сравнению с предыдущим месяцем на 10%, а объемы увеличились на 11%. В сентябре нынешнего года было выдано 125,99 тыс. ипотечных кредитов на 468,92 млрд руб., в августе — 114,75 тыс. кредитов на 422,69 млрд руб. Всего за 9 месяцев 2022 года банки выдали 848,18 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 3,01 трлн руб. Общее количество новых ипотечных кредитов снизилось на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а объемы кредитования — на 23%. За 9 мес. 2021 года россияне взяли в банках 1,35 млн кредитов на 3,89 трлн руб.

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