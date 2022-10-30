В России на 200% выросло потребление таблеток

Тренд на оптовые покупки

— За 10 лет рост потребления лекарств в дозах в РФ составил примерно 200%: с 38 млрд доз в 2012 году до 122 млрд в 2021-м. На одного потребителя вместо одной сейчас приходится три таблетки, — сообщил в рамках форума «Дни ритейла в Сибири» директор по маркетингу и рекламе АО «ПФК Обновление» Денис Лубов.

По его словам, последние три года на фармрынке России наблюдается существенный тренд на повышение форм выпуска препаратов. Если еще 10 лет назад в аптеках были в большом количестве представлены стрипы — лекарства в бумажных упаковках, то сейчас почти все препараты перевели в пачку на 20-30 таблеток, а при курсовых историях — на 60-90.

Кстати, представители аптечного бизнеса этому укрупнению не рады. Директор по маркетингу аптечной сети «Белая аптека» Ольга Сахарова пояснила, что большие упаковки сокращают количество визитов покупателей в сеть, а значит, и продажи сопутствующих товаров.

— При этом на аптечном рынке продолжает ужесточаться конкуренция. Только в Новосибирске, по данным 2ГИС, сейчас работают 1186 аптек. Кроме того, растет доля e-commerce. По России она уже составляет 11,5% в общем товарообороте фармрынка, — добавила Сахарова.

Цены возвращаются

В марте 2022 года средневзвешенная цена за упаковку лекарственного препарата в России составляла 340 рублей (в марте 2021-го — 288 рублей). По словам Дениса Лубова, этот рост был обусловлен изменением структуры потребления: большим объемом закупок импортных препаратов в марте, так как россияне опасались, что они исчезнут из аптек. На сверхдешевые отечественные препараты рост также был на фоне паники, так как валютная составляющая не изменилась, а курс рубля сейчас находится на уровне до спецоперации.

— В марте дефектура у интернет-аптек доходила до 50% заказов. Повышение спроса привело к повышению цен у дистрибьюторов, затем у аптек, и в конечном итоге — у производителей. После того как спрос начал падать, все в цепочке были вынуждены снижать цены, так как деньги были заморожены в товаре. Уже в мае цены откатились назад на 10-15%, — говорит Ольга Сахарова.

— Пока можно сказать, что стоимость упаковки выросла на 20%, где 10% — инфляционная составляющая, а 10% — изменение структуры потребления. На сегодняшний момент по жизненно-важным лекарственным препаратам (ЖНВЛП) уже наблюдается дефляция. В сентябре они стоили почти на 1% дешевле, чем годом ранее. На ряд ЖНВЛП цены упали в 2-3 раза, дженерические препараты тоже подешевели, — констатирует эксперт. — В связи с этим я призываю разделять сиюминутные эффекты и долгосрочные системные тренды. Краткосрочное изменение товарооборота мы фиксировали в марте, а потом все вернулось на круги своя. То же мы наблюдали в ходе второй волны коронавируса, когда на один месяц резко выросло потребление антибиотиков и препаратов для терапии ковида.

Денис Лубов добавляет, что средневзвешенные цены снижались несколько месяцев, и по итогам осени эксперты ожидают, что они вернутся на уровень 2021 года — 280-290 рублей за упаковку.

Он подчеркивает, что фармрынок не может работать с годовыми запасами. Если за две недели вымывается месячный запас препаратов, то нужно время, чтобы включить логистические рычаги. Так что дефицит препаратов, который периодически наблюдается, — это не системная проблема, а реакция рынка на ажиотаж.

Сами справимся?

Прогнозируя развитие ситуации, Денис Лубов отмечает, что в связи со снижением платежеспособного спроса потребитель продолжит экономить, стараясь делать это без потери качества. На сегменте фармпрепаратов это отразится в росте доли оптовых покупок лекарств про запас. В долгосрочной перспективе, по его словам, дешевые препараты будут умеренно дорожать, а дорогие — дешеветь, так как государство контролирует цены на ЖНВЛП.

— Пока ни один фармпроизводитель из недружественной России страны наш рынок не покинул. Закрываются отдельные позиции по препаратам из-за того, что государство регулирует цены на ЖНВЛП — и зарубежным поставщикам становится просто невыгодно работать по таким расценкам. Это не связано со спецоперацией, — говорит Лубов. — Ни один отечественный производитель за последние шесть месяцев деятельность не прекратил, поэтому риски дефицита лекарственных препаратов на рынке России мы не видим.

Эксперт заявил, что на сегодняшний день российская фармотрасль самодостаточна, ключевые участники рынка оснащены современным технологическим оборудованием, соблюдают общемировые стандарты производства препаратов. Что касается субстанций для производства лекарств, то часть из них производится в России, а часть можно закупить в дружественных странах. Если возникнут проблемы с расходниками, комплектующими, а также отдельными препаратами, то этот вопрос, по его словам, можно будет закрыть через параллельный импорт.

Ольга Сахарова настроена не столь оптимистично. По ее словам, в России до сих пор не решен вопрос с легализацией лекарственных препаратов, поставленных в страну по параллельному импорту. Кроме того, не факт, что при возникновении потребности удастся закупить нужные объемы препаратов в других странах. Она напомнила, что в марте 2022 года страны СНГ отдали разнарядки своим игрокам фармрынка: оставить внутри государств стратегический запас лекарственных средств. Это привело к усложнению логистики и формированию дефектуры по ряду позиций в России. Она также обратила внимание на специфику работы отечественных дистрибьюторов, которые формируют основные запасы препаратов в Москве и Санкт-Петербурге, а регионы могут идти по остаточному принципу.

За последние три года среднегодовое падение российского фармрынка в упаковках составляет 3%. По мнению Лубова, по итогам 2022 года рынок может выйти на -1%, то есть падение замедлится. Доля отечественных препаратов в упаковках на рынке РФ не меняется на протяжении 10 лет и составляет около 60%. В рублях доля выросла с 24 до 38% за счет повышения цен, а также увеличения формата упаковок.

Ранее редакция сообщала, что в лабораториях формируется дефицит реагентов для самых банальных анализов.