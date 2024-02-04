Магнитная буря ожидается с 4 на 5 февраля в Новосибирске

Новосибирск накроет магнитная буря, которая придет в область в ночь с 4 на 5 февраля.
Пик будет достигнут в период с трех часов ночи до шести часов утра 5 февраля. Однако уже к 7 часам утра буря успокоится.
— Магнитная буря оценивается как уровень G1, — говорится в сообщении лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
Обратим внимание, что хоть уровень бури низкий, метеочувствительным людям следует внимательнее отнестись к своему здоровью.
Частые симптомы при магнитных бурях являются являются: резкая смена настроения, раздражительность, тревожность.
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Фото: freepik.com — freepik
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