Магнитная буря ожидается с 4 на 5 февраля в Новосибирске

Новосибирск накроет магнитная буря, которая придет в область в ночь с 4 на 5 февраля.

Пик будет достигнут в период с трех часов ночи до шести часов утра 5 февраля. Однако уже к 7 часам утра буря успокоится.

— Магнитная буря оценивается как уровень G1, — говорится в сообщении лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Обратим внимание, что хоть уровень бури низкий, метеочувствительным людям следует внимательнее отнестись к своему здоровью.

Частые симптомы при магнитных бурях являются являются: резкая смена настроения, раздражительность, тревожность.

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