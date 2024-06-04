ЗАГС рассказал о редких и популярных именах в Новосибирской области

В Управлении по делам ЗАГС Новосибирской области рассказали о популярных именах детей в мае этого года.

Так, например, для девочек такими именами стали: Ева, София, Виктория. А для мальчиков: Александр, Артем, Михаил.

Редкими стали: для мальчиков – Аким, Клим, Климентий; для девочек – Аделия, Александрина, Бажена.

В прошлом месяце в нашем регионе родились 2 105 малышей. Также 16 детей нашли новые семьи благодаря усыновлению. 385 мужчин, не состоящих в браке, признали своё отцовство.

Ранее редакция сообщала о том, что стали известны самые редкие и популярные имена у новорожденных в Новосибирске.