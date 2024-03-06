Стали известны самые редкие и популярные имена у новорожденных в Новосибирске

В ЗАГС Новосибирской области рассказали о том, какими именами чаще всего и реже всего называли новорожденных новосибирцы.

Всего за два месяца этого года в Новосибирской области родилось 1 982 малыша.

У мальчиков самые популярные имена – Артем, Михаил, Александр.

Родители девочек чаще всего выбирали имена – Полина, София, Виктория.

Самыми редкими мужскими именами за прошедший месяц стали Аркадий, Венедикт, Демьян. Среди девочек: Антонина, Арсения, Дари.

Ранее редакция сообщала о том, что ЗАГС назвал самые редкие имена детей в Новосибирске в январе 2024 года.