Стали известны самые редкие и популярные имена у новорожденных в Новосибирске

В ЗАГС Новосибирской области рассказали о том, какими именами чаще всего и реже всего называли новорожденных новосибирцы.
Всего за два месяца этого года в Новосибирской области родилось 1 982 малыша.
У мальчиков самые популярные имена – Артем, Михаил, Александр.
Родители девочек чаще всего выбирали имена – Полина, София, Виктория.
Самыми редкими мужскими именами за прошедший месяц стали Аркадий, Венедикт, Демьян. Среди девочек: Антонина, Арсения, Дари.
Ранее редакция сообщала о том, что ЗАГС назвал самые редкие имена детей в Новосибирске в январе 2024 года.
Фото: Freepik — user18526052
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