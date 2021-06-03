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Заклятые друзья известного застройщика требуют миллионы у государства

  • 03/06/2021, 12:26
Автор: Евгения Серёгина
hammer
Ранее против них возбуждалось уголовное дело по подозрению в мошенничестве.

В суде Октябрьского района Новосибирска рассматривается дело по иску Михаила Мурашова и Николая Шамаля к Министерству финансов РФ с требованием возместить моральный вред, причиненный истцам в ходе расследования ранее возбужденного в отношении них уголовного дела. Об этом сообщает пресс-служба суда. Истцы заявляют о незаконности возбуждения против них дела и незаконном применении к ним в период расследования мер пресечения — домашнего ареста и содержания под стражей.

Общая сумма исковых требований Мурашова составляет 3 165 000 рублей, Шамаля 2 827 000 рублей, говорится в сообщении судебной пресс-службы. По делам окончена подготовка к судебному разбирательству, назначены судебные заседания.

Уголовное дело, о котором говорилось ранее, в отношении Мурашова и Шамаля было возбуждено в 2016 году. По версии следствия, подозреваемые, учредив ООО «Бердск-инвест», по договору совместной деятельности с ИП Голубев (Учредитель известный в Бердске предприниматель и застройщик Виктор Голубев. Ред.) предполагали вначале построить в Бердске несколько многоэтажных домов, после чего часть помещений в этих домах должна была отойти подозреваемым, а другая часть — Голубеву. Однако, как считала сторона обвинения, Мурашов и Шамаль путем подделки документов завладели правом на «голубевские» помещения общей стоимостью более 130 млн рублей. Как сообщала прокуратура, действия Шамаля и Мурашова повлекли за собой банкротство ООО «Бердск-Инвест», причинение крупного ущерба указанной организации в размере 47,3 млн рублей, подрыв ее деловой репутации, увеличение кредиторской задолженности.

В 2017 году Бердский городской суд переквалифицировал преднамеренное банкротство в мошенничество только по одному эпизоду, приговорив предпринимателей к лишению свободы на 2,6 года. По остальным эпизодам мошенничества они были оправданы. Решение суда вступило в силу в 2018 году. Апелляционные жалобы и осужденных, и потерпевшего Виктора Голубева областной суд оставил без изменений.

Фото: pixabay.com автор: succo

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Новосибирская область Новосибирск

Теги : суд строительство мошенничество банкротство


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