Заключение Главгосэкспертизы «СКИФ» должен получить в августе

― Получение заключения Главгосэкспертизы по проектно-сметной документации ЦКП «СКИФ» намечено на август. Она разработана, сейчас проходит рассмотрение у заказчика и в ближайшее время будет направлена в Главгосэкспертизу. Параллельно прорабатывается вопрос определения генподрядчика на проведение работ. Цель в том, чтобы начать работы до получения положительного заключения Главгосэкспертизы, ― сообщил на пресс-конференции в ТАСС министр науки Новосибирской области Алексей Васильев.

После получения заключения на площадке развернутся масштабные работы. Такой механизм необходим, так как сроки создания синхротрона поколения 4+ очень жесткие ― регион должен запустить его в эксплуатацию до конца 2024 года.

― Сейчас прорабатываются вопросы технологического присоединения, проекта организации строительства. Такие масштабные строительно-монтажные работы потребуют вовлечения строительной отрасли и производственных ресурсов региона, использования прилегающих территорий для эффективной реализации строительства. Все эти вопросы находятся в проработке штаба по реализации проекта ЦКП «СКИФ», который создан в правительстве региона, ― добавил Васильев.

Он также отметил, что в регионе уже началась работа по производству оборудования для «СКИФа». Первый контракт по финансированию этой деятельности ИК СО РАН и ИЯФ СО РАН заключили в прошлом году. Второй находится в высокой степени готовности и вскоре также выйдет на подписание.

Проект ЦКП «СКИФ» создается в рамках национального проекта «Наука» с целью реализации современной отечественной сети источников синхротронного излучения нового поколения в России и является флагманом программы развития Новосибирского научного центра, известной как «Академгородок 2.0». ЦКП «СКИФ» — это центр коллективного пользования, который будет включать в себя не только ускорительный комплекс, но и развитую пользовательскую инфраструктуру: экспериментальные станции и лабораторный комплекс. Создание источника СИ планируется завершить в 2023 году, что позволит начать проведение научных исследований уже 2024-м. Ориентировочная стоимость проекта оценивается в 37,1 млрд рублей. На сессии регионального парламента 23 декабря депутат Госдумы от Новосибирской области Александр Жуков сообщил, что из федерального бюджета на реализацию проекта ЦКП «СКИФ» в 2021 году область получит 3,4 млрд рублей, в 2022-м — 10,5 млрд рублей, а в 2023 году — 12,9 млрд рублей.