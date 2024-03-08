Потерявшихся более полугода назад мать с ребенком ищут в Новосибирске

Новосибирские волонтеры подключились к поискам пропавших более полугода назад матери с маленьким сыном.
По информации отряда ЛизаАлерт, 40-летняя Екатерина Елисеева и ее 8-летний сын Арсений, проживающие в Москве, пропали 28 августа 2023 года. На связи ни с кем из знакомых и родственников не выходили.
— Приметы Екатерины: рост 176 см, плотного телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые. Рост мальчика 140 см. Он худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые. Был одет в голубую рубашку, темные брюки и черную бейсболку, — говорится в ориентировке поисково-спасательного отряда.
Потерявшиеся Елисеевы могут находиться в Новосибирской области. Если у наших читателей есть какая-то информация, просим обратиться на горячую линию ЛизаАлерт по телефону 8-800-700-54-52, или на 112.
Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские приставы прекратили поиски 39-летней Виктории Леванковой и ее 7-летнего сына. Женщина с ребенком сбежала от мужа из Австрии.
Фото из группы поисково-спасательного отряда ЛизаАлерт в ВКонтакте.
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