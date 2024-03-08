Рекламодателям

В Новосибирске музыкант извинился перед женщинами за свой прайс к 8 Марта

  • 08/03/2024, 13:42
Автор:
В Новосибирске музыкант извинился перед женщинами за свой прайс к 8 Марта
Сибирячки оскорбились из-за гонорара за поздравления, который «выкатил» мужчина.

Музыкант из Новосибирска извинился перед женщинами за то, что оскорбил их своим прайсом на поздравление с 8 Марта.

— Не хотел вас чем-то обидеть, это просто объявление, поймите. Хочу поздравить вас с 8 Марта и пожелать, чтобы у вас в личной жизни было все хорошо, — написал Юрий Турцев в социальных сетях.

В конце видеоизвинений мужчина исполнил песню для женщин.

Ранее Турцев предложил сибирячкам заплатить ему за поздравление с Международным женским днем.

— Предпоследний айфон в подарок — купите сами, а я порадую за 15 тысяч рублей. Настоящий живой автомобиль — сама выбираешь, а я подарю за 25 тысяч рублей. Проведу целый день с вами, молча и без слов за 44 тысячи рублей, — написал Турцев на сайте объявлений.

Его «наглость» и «неуважение» возмутили представительниц прекрасного пола.

Фото: freepik.com, видео: Телеграм-канал «Новосибирск с огоньком»

1 002

Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : извинения видео 8 марта


СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Бренды Новосибирской области
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования

Erid:4CQwVszH9pWvKCN3aA3ЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pWvKCN3aETЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Заельцовская
25 минут
Реклама. Рекламодатель: Реклама. Рекламодатель ООО УК «Согласие»

Erid:4CQwVszH9pWvKCN3ZvqЖК «Grando»

ЖК «Grando»

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pWvKCN3a1DЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:4CQwVszH9pWvKCN3ZhiЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

«Погиб, как воин»: пес по кличке Балбес отдал жизнь, защищая бойцов от дрона в зоне СВО
6/03/24 13:25
Герой России из Новосибирска подбил американский Abrams под Авдеевкой
6/03/24 10:13
6 участников СВО стали предпринимателями в Новосибирске
29/02/24 13:54

Проект «Чистый воздух» планируют запустить в Искитиме досрочно

В 2025 году власти рассчитывают начать газификацию транспорта, котельных и частного сектора, рекультивацию полигонов, модернизацию предприятий в городе.
Читать далее >>

Русфонд собирает средства на лечение 5-летнего Димы Игнатенко с диагнозом ДЦП

Необходимо собрать — 258 211 рублей.
Читать далее >>

Жилой комплекс «Нормандия-Неман» компании «Стрижи» взял приз за лучшую архитектуру на всероссийском конкурсе

В этом году в конкурсе участвовали более 1400 проектов от 630 застройщиков России.
Читать далее >>

Депутаты заксобрания единогласно одобрили отчет губернатора Новосибирской области

Вопросы задавали только коммунисты.
Читать далее >>

Участок земли в Академгородке продали за 420 млн рублей

Это рекордная по стоимости за гектар сделка с землей в Академгородке Новосибирска.
Читать далее >>

Популярные магазины-кафе продолжают экспансию в Сибирь

Торговая сеть «Жизньмарт» расширяет присутствие в округе и ищет новых партнеров.
Читать далее >>

«Спецавтохозяйство» и муниципальные аптеки хочет акционировать мэрия Новосибирска

Всего на рассмотрение горсовета вынесено акционирование в 2024 году 5 муниципальных предприятий.
Читать далее >>

Управляющий «Экологии Новосибирск» может потребовать от МинЖКХ 300 млн рублей в апелляции

Он будет вынужден обжаловать решение суда первой инстанции, считает эксперт.
Читать далее >>

Еще одну баню планируют отдать в концессию в Новосибирске

С инициативой в мэрию обратился инвестор, который с 2006 года увеличивает количество банных объектов в своем портфеле.
Читать далее >>

Маслосырзавод «ЭкоНивы» планируют достроить к 2025 году

Сейчас на объекте работает около 500 человек.
Читать далее >>

Актуальный разговор

Евгения Бондаренко, налоговый консультант, профессиональный медиатор, управляющий партнер юридической консалтинговой компании «Юсконсалт».

Евгения Бондаренко: Призыв к плавному переходу на «белую сторону» можно расценивать как последнее предупреждение

Эксперт проанализировала инициативы президента по поддержке бизнеса и прокомментировала, стоит ли бизнесу ждать снижения налогов и тотальной налоговой амнистии.
Все материалы
Бренды Новосибирской области
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Пассажир Honda погиб в ДТП на федеральной трассе под Новосибирском
8/03/24 14:45
Происшествия Транспорт
Цены на говядину и колбасы взлетели в Новосибирской области
8/03/24 14:20
Общество Экономика
В Новосибирске музыкант извинился перед женщинами за свой прайс к 8 Марта
8/03/24 13:42
Общество
Заключенного будут судить за пропаганду АУЕ* в колонии под Новосибирском
8/03/24 13:13
Право&Порядок
Потерявшихся более полугода назад мать с ребенком ищут в Новосибирске
8/03/24 12:21
Общество
Ювелирам, работающим с серебром, хотят вернуть налоговые льготы
8/03/24 12:10
Бизнес Власть
Куском плоти в форме сердца поздравил женщину пластический хирург из Новосибирска
8/03/24 10:40
Медицина Общество
Актер Никита Кологривый выступит на кинофестивале в родном Новосибирске
8/03/24 9:59
Общество
Топ-6 модных вещей в гардеробе сибирячек на весну-2024
7/03/24 19:19
Общество
В школе № 66 Новосибирска обсудили семейные ценности и угрозы для подростков
7/03/24 18:10
Общество
Coca-Cola и Fanta из Китая начали продавать в Новосибирске
7/03/24 17:55
Общество
Мужчина погиб в ДТП с тремя автомобилями на трассе под Новосибирском
7/03/24 17:41
Происшествия Транспорт
«Все за тюльпанами едут?»: Новосибирск сковали 9-бальные пробки
7/03/24 17:14
Город Общество Транспорт
ВТБ запускает проект поддержки беременных женщин и новорожденных детей
7/03/24 17:07
Финансы
Кармическое новолуние настигнет жителей Новосибирска 10 марта
7/03/24 15:59
Общество
Выращивать орхидеи будет тепличный комплекс в Новосибирске
7/03/24 15:56
Агропром Бизнес
Юные инспекторы поздравили автоледи с 8 Марта в Новосибирске
7/03/24 15:47
Общество
S7 Airlines возобновила перелеты между Новосибирском и Баку
7/03/24 15:42
Транспорт
«Кипяток лился в кроватку»: коммунальная авария оставила семью с детьми без жилья в Новосибирске
7/03/24 15:31
Власть Общество Энергетика&ЖКХ
«Газпром нефть» приступила к разработке Чонского кластера в Восточной Сибири
7/03/24 14:44
Бизнес Рынки
Популярное
Социальные пенсии повысят на 7,5% с 1 апреля
7/03/24 15:04
Мошенники создают поддельные «кружочки» в Telegram
6/03/24 13:57
Сумма маткапитала за второго ребенка может вырасти до одного миллиона рублей
6/03/24 12:06
«Можно докупить»: В Госдуме объяснили, что делать, если не хватает стажа для пенсии
6/03/24 10:48
Россияне неожиданно бросились опустошать автомобильный рынок
5/03/24 16:24
Льготная ипотека для учителей — новая инициатива Минпросвещения
5/03/24 13:52
Новости компаний
Вклад «Доход» Банк Уралсиба вошел в Топ-10 выгодных долгосрочных вкладов
5/03/24 11:08
Банк Уралсиб выплачивает клиентам КИВИ Банка только страховое возмещение
4/03/24 10:33
Определены победители и призеры всероссийской премии жилых комплексов-новостроек ТОП ЖК 2024
1/03/24 17:45
Банк Уралсиб в Новосибирске стал участником «Дня карьеры» в Новосибирском государственном аграрном университете
1/03/24 9:15
АО «РЭС» наращивает инвестиции в развитие электросетей Новосибирской области
1/03/24 9:00
Сибиряки увеличили суммы вкладов
29/02/24 16:33

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Март 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Фев    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска