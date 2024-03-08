В Новосибирске музыкант извинился перед женщинами за свой прайс к 8 Марта

Музыкант из Новосибирска извинился перед женщинами за то, что оскорбил их своим прайсом на поздравление с 8 Марта.

— Не хотел вас чем-то обидеть, это просто объявление, поймите. Хочу поздравить вас с 8 Марта и пожелать, чтобы у вас в личной жизни было все хорошо, — написал Юрий Турцев в социальных сетях.

В конце видеоизвинений мужчина исполнил песню для женщин.

Ранее Турцев предложил сибирячкам заплатить ему за поздравление с Международным женским днем.

— Предпоследний айфон в подарок — купите сами, а я порадую за 15 тысяч рублей. Настоящий живой автомобиль — сама выбираешь, а я подарю за 25 тысяч рублей. Проведу целый день с вами, молча и без слов за 44 тысячи рублей, — написал Турцев на сайте объявлений.

Его «наглость» и «неуважение» возмутили представительниц прекрасного пола.