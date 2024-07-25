Заключенные из ИК-14 лишились мобильных телефонов и сим-карт под Новосибирском

В Новосибирске пресекли попытку доставить на территорию тюрьмы запрещенные предметы. Мужчина хотел забросить через забор с колючей проволокой телефоны и комплектующие к ним, но зоркий взгляд охраны помешал этому сомнительному мероприятию.
― Было обнаружено и изъято 8 сотовых телефонов, 23 сим-карты, 8 блоков зарядных устройств, 8 USB-кабелей и 7 гарнитур, ― говорится в сообщении ГУФСИН России по Новосибирской области.
На нарушителя составлен протокол об административном правонарушении. Он должен будет выплатить штраф от 25 до 50 тысяч рублей. Телефоны и сопутствующие предметы конфискованы.
― Если лицо ранее подвергалось административному наказанию по указанной статье, то оно будет привлечено к уголовной ответственности, ― отметили в сообщении.
Таким образом, сотрудники спецучреждения, возможно, спасли огромное количество жителей нашей страны от мошеннических действий. Не секрет, что многие заключенные умудряются разводить на деньги доверчивых пенсионеров по телефону прямо из-за решетки.
Ранее редакция сообщала о том, что в СИЗО Новосибирска пытались передать телефоны, спрятанные в лампочках.
Источник фото: ГУФСИН России по Новосибирской области
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