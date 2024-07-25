«Горфонтан» Новосибирска остался без главы

Виталий Трубин, назначенный на пост директора МКУ города Новосибирска «Городской фонтан» 22 июля, написал заявление на увольнение. Он проработал в этой должности три дня. Причина его ухода остается неизвестной.

— На сегодняшний день никто не исполняет обязанности директора. Нам департамент (департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска — Ред) не дал никакого приказа, — сообщили редакции Infopro54 в приемной «Горфонтана».

Напомним, 15 июля экс-директор городских фонтанов Валерий Науменко сообщил об увольнении на своей странице в соцсетях. Он занимал этот пост с 2017 года. Причину увольнения Науменко не стал объяснять, но написал, что «пришло время двигаться дальше».На этой должности его сменил Виталий Трубин. До назначения в «Горфонтан» он работал заместителем начальника МКУО «Сузунский центр обеспечения». С 2020 года Трубин являлся депутатом поселкового совета Сузуна.

Ранее редакция сообщала, что вице-мэр назначил Руслана Копцева советником по развитию цифровизации.