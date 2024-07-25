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«Горфонтан» Новосибирска остался без главы

  • 25/07/2024, 12:58
Автор: Оксана Мочалова
«Горфонтан» Новосибирска остался без главы
Виталий Трубин написал заявление на увольнение после трех дней работы, новый руководитель пока не назначен.

Виталий Трубин, назначенный на пост директора МКУ города Новосибирска «Городской фонтан» 22 июля, написал заявление на увольнение. Он проработал в этой должности три дня. Причина его ухода остается неизвестной.

— На сегодняшний день никто не исполняет обязанности директора. Нам департамент (департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска — Ред) не дал никакого приказа, — сообщили редакции Infopro54 в приемной «Горфонтана».

Напомним, 15 июля экс-директор городских фонтанов Валерий Науменко сообщил об увольнении на своей странице в соцсетях. Он занимал этот пост с 2017 года. Причину увольнения Науменко не стал объяснять, но написал, что «пришло время двигаться дальше».На этой должности его сменил Виталий Трубин. До назначения в «Горфонтан» он работал заместителем начальника МКУО «Сузунский центр обеспечения».  С 2020 года Трубин являлся депутатом поселкового совета Сузуна.

Ранее редакция сообщала, что вице-мэр назначил Руслана Копцева советником по развитию цифровизации.

Фото Infopro54, автор- Ростислав Нетисов

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Рубрики : Власть

Регионы: Новосибирск

Теги : увольнение отставка Горфонтан


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