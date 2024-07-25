Госавтоинспеция предупредила таксистов об облаве в Новосибирске

Госавтоинспекция Новосибирской области объявила о мероприятии под названием «Такси».
В период с 25 по 31 июля в городе будет уделено особое внимание этой категории транспортных средств.
В эти дни будет усилен контроль за соблюдением перевозчиками обязательных требований.
Пристальному взгляду подвергается законность пассажирских перевозок в такси.
– Проверяется техническое состояние транспортных средств, а также наличие страховки гражданской ответственности владельцев этих транспортных средств, – отметается в сообщении ведомства.
Ранее редакция сообщала о том, что запрет на работу в такси мигрантам хотят продлить на 2025 год в Новосибирской области.
Источник фото: Госавтоинспекция Новосибирской области
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru