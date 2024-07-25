Госавтоинспеция предупредила таксистов об облаве в Новосибирске

Госавтоинспекция Новосибирской области объявила о мероприятии под названием «Такси».

В период с 25 по 31 июля в городе будет уделено особое внимание этой категории транспортных средств.

В эти дни будет усилен контроль за соблюдением перевозчиками обязательных требований.

Пристальному взгляду подвергается законность пассажирских перевозок в такси.

– Проверяется техническое состояние транспортных средств, а также наличие страховки гражданской ответственности владельцев этих транспортных средств, – отметается в сообщении ведомства.

Ранее редакция сообщала о том, что запрет на работу в такси мигрантам хотят продлить на 2025 год в Новосибирской области.