Соцуслуги в натуральном виде получают 114 тысяч новосибирских льготников

В 2025 году более 114 тысяч новосибирцев, пользующихся правом на федеральные льготы, получают их в натуральном виде. Право на такую льготу имеют люди с инвалидностью и подвергшиеся воздействию радиации, а также ветераны боевых действий и участники Великой Отечественной войны. Натуральный «набор» включает в себя бесплатные лекарства, медицинские изделия и продукты лечебного питания, путевки на лечение в санаториях с оплатой проезда к месту лечения и обратно, а также бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте. Об этом рассказали в пресс-службе СФР по Новосибирской области.

В фонде уточнили, что льготники могут получать как весь набор соцуслуг, так и выбрать отдельные пункты. В этом году 66,5 тысяч новосибирцев получают весь соцпакет в натуральном виде, а остальные — одну или две услуги.

— Большинство новосибирских льготников, сделавших свой выбор в пользу натуральной формы предоставления НСУ, решили воспользоваться бесплатным проездом, а также бесплатными лекарствами. Важно понимать, что для тех, кто выбрал набор соцуслуг в натуральном виде, льготы предоставляются не в размере денежной компенсации, а в необходимом для гражданина объеме, — пояснил управляющий Отделением СФР по Новосибирской области Александр Терепа.

До 1 октября 2025 года можно подать заявление на получение или возобновление льготных услуг в натуральном виде в 2026 году. Подать документ можно дистанционно через портал госуслуг либо лично в клиентской службе Отделения СФР по Новосибирской области или МФЦ.

Ранее редакция сообщала о том, что стандартные налоговые вычеты новосибирцы могут получать ежемесячно. Право на них имеют льготники, семьи с детьми и сдавшие нормативы ГТО.