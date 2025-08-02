Закон о борьбе с борщевиком начнет действовать с марта 2026 года

Президент России Владимир Путин подписал закон, который обязывает владельцев земельных участков и обладателей публичного сервитута принимать меры по борьбе с борщевиком Сосновского и другими инвазивными растениями. Он вступит в силу с 1 марта 2026 года.

Напомним, в настоящее время защита участков от произрастания сорных растений регулируется лишь в части сельскохозяйственных земель. Территорий, относящихся к другим категориям, это не касается.

Отмечается, что правительство РФ будет утверждать критерии отнесения видов растений к инвазивным. Каждый регион в течение 90 дней формирует собственный список растений на основе рекомендаций ботаников и ученых-географов.

В Новосибирской области штраф за борщевик на участке составляет 5 тыс. рублей для физлиц.

Напомним, что биологи предупреждали о соке борщевика, в котором содержатся опасные вещества фуранокумарины. При попадании на кожу они приводят к ожогам. Если сорняк вырастет до размеров гиганта, то избавиться от него будет крайне трудно. Поэтому уничтожать его лучше в мае или начале лета. Делать это нужно обязательно в защитном костюме.

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