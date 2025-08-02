«Хозяйка приняла решение»: новосибирские ветеринары кастрировали взрослого льва

Врачи сочинского отделения известной новосибирской ветклиники провели кастрацию 15-летнего льва. Такие операции большим взрослым хищникам в России выполняют редко. Infopro54 узнал подробности этой истории.

Лев Мартин появился на свет в одном из передвижных зверинцев, которых раньше было достаточно много. Сейчас он содержится у частных лиц. Живет не один, а с львицей. Ветеринарные врачи объясняют, что решение о проведении кастрации приняла хозяйка львов. Она рассказала врачам, что лев за свою жизнь неоднократно становился отцом, а сейчас «львят пристроить проблематично». Для проведения операции была сформирована бригада из опытных хирургов и анестезиологов. Оперировал льва Илья Бурцев, который ранее уже работал с дикими животными, в том числе с большими кошками.

—Именно со львами это был первый опыт. До них были леопарды, макаки магот – в тех случаях были кастрации и лечение зубов. Конечно, все операции только под наркозом. По сравнению с домашними животными больше внутренний страх, потому что мало опыта, а в специальной литературе много разногласий о подходе к таким пациентам. По самой технике кастрации льва и, например, кастрации домашнего кота принципиальных различий нет. Единственное, что было проблемой, так это найти специальную интубационную трубку подходящего размера. Долго искали и нашли, но к счастью она не понадобилась. Кот прекрасно спал и без нее. Так же были определенные трудности с соблюдением стерильности и освещения: большого льва не решились перевозить в клинику, чтобы не увеличивать длительность наркоза, оперировали там, где лев живет. Ну и швы внутренне, конечно, усиленные сделали, чтобы лев никак не смог их разлизать, ведь воротник на такую кошку не наденешь, — рассказал Infopro54 ветеринарный врач-хирург клиники «Энималз» Илья Бурцев.

Пока лев был под наркозом, врачи обработали ему левую лапу, на которой были проблемы с когтями. В целом операция и реабилитационный период после нее, по оценке врачей, прошли хорошо. После кастрации прошло уже достаточно много времени Сейчас Мартин активен и бодр. Единственное видимое последствие операции — отсутствие гривы. Это неизбежное следствие кастрации львов. Как и в случае с кастрацией домашних котов и собак, владельцам льва Мартина рекомендовали немного снизить калорийность его рациона.

Отвечая на вопрос редакции о том, насколько велика разница в цене между кастрацией льва и домашнего животного, ветеринарный врач сказал, что разница цен обусловлена только дозировкой средства для наркоза.

Ранее редакция сообщала, что Новосибирский зоопарк планирует построить современную ветеринарную клинику. Предварительная стоимость этого проекта 153 млн рублей.