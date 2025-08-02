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Эксперты оценили рынок ретро-автомобилей в Новосибирской области

  • 02/08/2025, 13:00
Автор: Мария Гарифуллина
Эксперты оценили рынок ретро-автомобилей в Новосибирской области
В частных гаражах, в том числе в сельской местности, стоят старые советские машины, но их не очень много

В Новосибирской области растет интерес к советским ретро-автомобилям. Об этом говорят реставраторы, музейщики и владельцы частных коллекций. Интерес еще не достиг такого уровня как, например, в Европе, где проводятся специальные аукционы для любителей старых машин, но среди молодых покупателей всё актуальнее становится тренд на авто-винтаж. Infopro54 изучил предложения и выяснил, сколько ретро-автомобилей ждет лучших времен и цен в старых гаражах.

Если суммировать все предложения о продаже автомобилей, выпущенных до 1980 года, на трех популярных сайтах объявлений, то получается, что в Новосибирской области на текущий момент таких машин продается не более двухсот. Большинство из них не на ходу и требуют очень серьезного ремонта. Многие продавцы откровенно пишут, что автомобиль может пойти только на запчасти. Те, кто профессионально занимается реставрацией старых автомобилей, постоянно изучают объявления, форумы, общаются с автовладельцами и знают о многих машинах, которые пока еще скрыты от глаз. Такие автомобили стоят в старых гаражах. Они, как правило, достались нынешним владельцам в наследство от старших родственников.

— Наши эксперты, мастера реставрации, дают такую оценку: в Новосибирской области у частных лиц в общей сложности находится несколько тысяч (не более десяти тысяч) автомобилей, которые можно отнести к категории «ретро». У них разная степень сохранности. Есть среди них и автомобили, которые в очень хорошем состоянии. Реставрация старых машин дело непростое, недешевое, но реальное. Вполне возможно, что многие автомобили получат свой второй шанс. Сейчас мы видим большой интерес к старым советским автомобилям. Особенно среди детей и подростков. Инвестиционная ценность таких автомобилей тоже растет, — рассказала Infopro54 директор музея «Гараж Ретро54» Елена Вороненко.

К советским ретро-автомобилям относятся следующие легковые и грузовые машины, выпущенные в СССР:

1920–1930-е годы

НАМИ-I (НАТИ-II) (1928) — один из первых советских малолитражных автомобилей

ГАЗ-А (1932) — лицензионная копия Ford Model A, первый массовый автомобиль СССР

ГАЗ М-1 («Эмка») (1936) — первый советский седан с закрытым кузовом, основанный на Ford Model B

ЗИС-101 (1936) — представительский автомобиль с роскошным для своего времени интерьером

1940–1950-е годы

ГАЗ М-20 «Победа» (1946) — первый советский автомобиль с несущим кузовом, символ послевоенного автопрома

ЗИМ (ГАЗ-12) (1950) — представительский седан с гидромуфтой в трансмиссии

ГАЗ-69 (1953) — внедорожник, использовавшийся в армии и сельском хозяйстве

Москвич-400/401 (1946) — копия немецкого Opel Kadett, первый послевоенный «Москвич»

ЗАЗ-965 «Запорожец» (1960) — малолитражка с задним расположением двигателя

1960–1970-е годы

ГАЗ-21 «Волга» (1956) — один из самых массовых советских автомобилей, символ эпохи

ГАЗ-24 «Волга» (1970) — обновлённая версия ГАЗ-21, выпускалась до 1986 года 1

ВАЗ-2101 «Жигули» (1970) — лицензионная версия Fiat 124, первый массовый автомобиль ВАЗа

Москвич-412 (1967) — спортивная модификация «Москвича», участвовавшая в международных ралли

ЗАЗ-968 «Запорожец» (1971) — обновлённая версия ЗАЗ-965 с изменённым дизайном

УАЗ-469 (1971) — внедорожник, пришедший на смену ГАЗ-69

ЛуАЗ-969 (1966) — лёгкий вездеход для сельской местности.

Практически все эти автомобили можно найти в Новосибирской области. Коллекционированием и реставрацией ретро-автомобилей в регионе занимаются энтузиасты-одиночки и профессиональные команды, для которых это в первую очередь бизнес.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске регистрируют рост спроса на праворульные автомобили европейских брендов. Эксперты считают, что такой тред не будет долгоиграющим.

Фото Infopro54, автор Мария Гарифуллина

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Рубрики : Общество Бизнес

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : ретро автомобили реставрация коллекционеры автомобили


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