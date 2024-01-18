Закон о компенсации за невыплату зарплаты принят Госдумой

Госдума приняла закон о расширении прав сотрудника в отношении компенсации за невыплаченную зарплату, передает агентство РИА Новости.

Отмечается, что закон был разработан в связи с постановлением Конституционного суда в ответ на жалобу на невыплату работникам суммы зарплаты целиком.

На сегодняшний день, было не понятно, с какой даты необходимо начислять проценты за невыплаченную зарплату. И так как эту дату считали со дня начисления выплат, нарушители трудового кодекса могли выплатить их с огромной задержкой. В судебной практике, как правило, признавалось право работника только на получение самих выплат, без учета предусмотренных законом процентов.

Согласно же документу, принятому Госдумой, работодателя обязали выплатить денежную компенсацию работнику в том случае, когда причитающиеся работнику выплаты не были ему начислены вовремя, а судом было признано право на их получение.

В издании уточнили, что размер денежной компенсации исчисляется из фактически не выплаченных денег со дня после того, в который эти суммы должны были быть выплачены при своевременном их начислении в соответствии с действующим правовым регулированием, по день фактического расчета включительно.

Ранее редакция сообщала, у кого в 2024 году вырастут зарплаты в Новосибирске.