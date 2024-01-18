В споре ТУАД и Новосибирскавтодора по дороге в Чановском районе назначена экспертиза

В арбитражном споре по принуждению исполнить гарантийные обязательства по контракту и взыскании пени за нарушение сроков исполнения гарантийных обязательств между АО «Новосибирскавтодор» и ГКУ Новосибирской области «Территориальное управление автомобильных дорог» (ГКУ ТУАД по Новосибирской области) назначена судебная экспертиза. Речь идет о ремонте а/д «Чаны – Погорелка» в Чановском районе Новосибирской области протяженностью 4,3 км. Работы выполнялись в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Контракт был заключен между ТУАДом и «Новосибирскавтодором» в мае 2019 года. Гарантийный срок верхнего слоя покрытия составляет 4 года, нижнего слоя — 5 лет.

— В связи с наличием между сторонами спора относительно причин возникновения дефектов верхнего слоя покрытия, 04 декабря 2023 от ответчика поступило ходатайство о назначении судебной экспертизы, — говорится в определении о назначении экспертизы.

В ведомстве уточнили, что дополнительная экспертиза назначается, если нет ясности или полноты заключения эксперта, а также при возникновении вопросов в отношении ранее исследованных обстоятельств дела.

Проведение экспертизы, по просьбе «Новосибирскавтодора» поручено экспертной организации ООО «ГрадЭксперт». Компания должна определить, что явилось причиной возникновения дефектов верхнего слоя покрытия в виде износа км 7+070 – км 11+450 и сетки трещин на км 7+800 лево: несоответствие выполненных подрядчиком работ условиям контракта, проектной документации, нормативной документации и строительным нормам и правилам, применение ненадлежащих и некачественных материалов, нарушение подрядчиком технологии работ, механическая очистка покрытия проезжей части от снежно-ледяных отложений, недостатки принятых проектных решений или нарушение правил эксплуатации автомобильной дороги?

Кроме того, судья хочет знать, мог ли подрядчик знать/предполагать об этом до начала их выполнения либо в процессе выполнения, если дефекты в виде износа верхнего слоя покрытия км 7+070 – км 11+450 и сетки трещин км 7+800 (лево) обусловлены недостатками проектной документации.

До 19 января экспертная организация должна предоставить суду информацию о сроках и стоимости проведения экспертизы по поставленным вопросам, а также экспертов, которым будет поручено проведение экспертизы.

Следующее заседание суда назначено на конец января.

Напомним, иск к АО «Новосибирскавтодор» на сумму 216,7 тысяч рублей поступил в Арбитражный суд Новосибирской области в сентябре 2023 года.

В августе 2023 года Арбитражный суд Западно-Сибирского округа рассматривал кассационную жалобу МКУ города Новосибирска «Управление дорожного строительства» и обязал «Новосибирскавтодор» в течение 30 дней устранить дефекты, выявленные после ремонта Димитровского моста в Новосибирске. Кроме того, «Новосибирскавтодор» обязан заплатить в доход федерального бюджета 12 000 руб. расходов по уплате государственной пошлины. Контракт между городской администрацией и подрядчиком был подписан в 2018 году. Стоимость работ оценили в 247 млн рублей.

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