Четыре технических поражения ХК «Сибирь» прокомментировал министр НСО Сергей Ахапов

Министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов прокомментировал ситуацию с четырьмя техническими поражениями новосибирской хоккейной команды.
Он назвал ситуацию — неоднозначной.
— Есть вопросы и к руководству клуба, и к срокам принятия решения КХЛ, — рассказал Сергея Ахапова в ТГ-канале ведомства.
По его словам, попечительский совет клуба анализирует ситуацию.
В сибирской команде назвали также высказались о ситуации.
— «Сибирь» выражает разочарование позицией КХЛ по данному вопросу, несмотря на неоднозначность ситуации и предварительную готовность ФХР урегулировать данный вопрос с Лигой и Клубом с учётом интересов сборной России и хоккеиста, — говорится в сообщении.
Напомним, что поражения были зачислены ХК «Сибирь» из-за четырех легионеров вместо, разрешенных регламентом, трех. За нарушения регламента клуб должен выплатить штраф в размере 2 миллионов рублей.
Ранее редакция сообщала о том, что «Сибирь» разгромно проиграла выездной матч.
Фото со страницы ХК «Сибирь» в Вконтакте
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