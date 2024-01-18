Четыре технических поражения ХК «Сибирь» прокомментировал министр НСО Сергей Ахапов

Министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов прокомментировал ситуацию с четырьмя техническими поражениями новосибирской хоккейной команды.

Он назвал ситуацию — неоднозначной.

— Есть вопросы и к руководству клуба, и к срокам принятия решения КХЛ, — рассказал Сергея Ахапова в ТГ-канале ведомства.

По его словам, попечительский совет клуба анализирует ситуацию.

В сибирской команде назвали также высказались о ситуации.

— «Сибирь» выражает разочарование позицией КХЛ по данному вопросу, несмотря на неоднозначность ситуации и предварительную готовность ФХР урегулировать данный вопрос с Лигой и Клубом с учётом интересов сборной России и хоккеиста, — говорится в сообщении.

Напомним, что поражения были зачислены ХК «Сибирь» из-за четырех легионеров вместо, разрешенных регламентом, трех. За нарушения регламента клуб должен выплатить штраф в размере 2 миллионов рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что «Сибирь» разгромно проиграла выездной матч.