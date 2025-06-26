Новосибирским эмитентам на рынке акций предложили федеральные субсидии

С 1 июля компании малого и среднего предпринимательства (МСП), планирующие выход на рынок акций, смогут подать заявку на участие в программе субсидирования от Минэкономразвития РФ, которая призвана стимулировать появление новых имен на бирже. Подробнее о том, какие компании смогут получить поддержку и как инициатива повлияет на инвестклимат региона, Infopro54 рассказали эксперты ООО «Юнисервис Капитал».

Что можно компенсировать

Как следует из пояснений Минэкономразвития России, нынешняя программа является продолжением предыдущей, в рамках которой были распределены около 1,5 млрд рублей госсубсидий. Отличие новой программы — цели господдержки, в этот раз она не распространяется на компенсацию эмитентам расходов по купонным выплатам, но позволяет компаниям возместить часть фактически понесенных затрат на организацию размещения, рейтинговые действия, аудиторские и юридические услуги, связанные с выходом на биржу.

— Чем ближе субъект МСП к стадии выхода на IPO (первичное размещение акций компании), тем больше шансов войти в периметр господдержки и выше объем выделяемых средств, — поясняет Екатерина Маевская, руководитель аналитического отдела инвестиционной компании «Юнисервис Капитал».

Эмитенты биржевых акций, к примеру, смогут компенсировать затраты, связанные с размещением, в пределах 30 млн рублей или 5% объема выпуска акций.

Компаниям, размещающим акции на инвестиционных платформах в рамках pre-IPO, предоставляется компенсация затрат в пределах 5 млн рублей или 5% от объема привлеченного финансирования.

На самой ранней стадии — на этапе выпуска биржевых облигаций — субъекты МСП смогут компенсировать затраты в объеме не более 3 млн рублей или 2% от стоимости размещенных облигаций.

Какие отрасли могут получить поддержку

Программа субсидирования ориентирована на МСП из следующих групп:

Обрабатывающие производства,

Транспортировка и хранение,

Туризм,

Деятельность в области информации и связи,

Научно-техническая деятельность,

Деятельность в области здравоохранения,

Кроме того, под действие программы попадают малые технологические компании (МТК) и субъекты креативной индустрии.

Не смогут претендовать на компенсацию затрат эмитенты из микрофинансового сектора, застройщики и предприятия, входящие в состав группы компаний с общей выручкой свыше 2 млрд рублей.

— В ходе первого этапа субсидирования планируется распределить около 172 млн рублей. Подать заявку на возмещение затрат можно с 1 июля 2025 года, но только по выпускам ценных бумаг, завершивших свое размещение. Прием заявок осуществляется через единый портал бюджетной системы РФ, — рассказывает Екатерина Маевская.

Субсидии простимулируют интерес

На практике к компаниям, желающим выйти на IPO, предъявляется довольно много формальных и неформальных требований. Хотя предложенная Минэкономразвития программа призвана обращать внимание бизнеса на возможности рынка акционерного капитала, компаний из сегмента МСП, подходящих под действие программы, по словам Екатерины Маевской, пока не так много.

— По нашим расчетам, отечественных компаний, входящих в список указанных в программе отраслей, с объемом активов от 5 млрд рублей, выручкой от 120 млн до 2 млрд рублей, приемлемой долговой нагрузкой, рентабельностью деятельности на уровне 10% и выше достаточно мало: в России их около 200 (если быть точнее, то 194), а в Сибирском федеральном округе по пальцам пересчитать — 6 компаний, — поясняет эксперт.

Но если смотреть программу субсидирования в целом, то можно предположить, что она ориентирована преимущественно на эмитентов, планирующих pre-IPO. Эти сделки подразумевают менее строгие требования к эмитентам и позволяют бизнесу с выручкой до 2 млрд рублей сделать первый шаг в работе с акционерным капиталом. Екатерина Маевская не исключает, что основная борьба за субсидии развернется именно в этой категории.

Она также отмечает, что часть компаний за периметром выборки только находятся в стадии наращивания своих активов и капитала, некоторые уже вышли на pre-IPO — они тоже в теории могут приблизиться к основным претендентам на получение субсидий. Кроме того, пока не уточнен порядок идентификации подходящих отраслей (по основным ОКВЭДам или по дополнительным), что тоже может расширить границы выборки.

— Отметим, что количество размещений в год, которые планируются субсидировать в рамках новой программы тоже не такое уж значительное: 30 — в 2025 году, 40 — в 2026-м, 50 — в 2027-м. Возможно, разработчики программы понимали, что круг претендентов на субсидии будет довольно узким. Несмотря на это, мы оцениваем инициативу Минэкономразвития как важный и полезный шаг на пути к увеличению доступа компаний МСП к рынкам капитала. Из нашего опыта мы уже знаем, что действующая в 2019-2024 годах программа субсидирования стала драйвером для формирования рынка облигаций растущих компаний, — подчеркивает Маевская.

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