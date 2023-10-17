Диана Арбенина прокомментировала отмену своего концерта в Новосибирске

В Новосибирске пройдет концерт Дианы Арбениной. А на заявление об отмене концерта сказала, что будет петь пока может. Об этом она сообщила в своем Телеграм-канале.
― Я не стану комментировать ни один пост на тему концертов. Они будут до тех пор, пока я буду хотеть петь, ― отметила Арбенина.
Она также сказала, что «нужно прекратить псевдополитический диванный пинг-понг».
Выступление певицы запланировано на воскресенье, 22 октября. Билеты на мероприятие до сих пор продаются.
Концерт на «Локомотив-Арене» станет юбилейным для группы «Ночные Снайперы». В этом году коллективу исполняется 30 лет.
Напомним, что жители города возмутились тем, что наш город принимает артистов, которые критикуют действия Российской армии.
― Возможно, на вырученные деньги помогают ВСУ. Это прям как плевок нашим солдатам в лицо, ― рассказала одна из сибирячек.
Ранее редакция сообщала о том, что Полина Гагарина собрала полный зал «Локомотив Арены» в Новосибирске.
Фото: freepik.com, drazenzigic
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