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Молодёжь – будущее России: об историях успеха молодых сибиряков в номинации «Молодая Сибирь»

  • 08/06/2022, 12:05
Стратегическим преимуществом государства в современном быстро изменяющемся мире является развитие и продуктивное использование инновационного потенциала, носителем которого выступает молодёжь.

новости бизнеса«Безусловно, энергия и смелость молодых людей будут помогать созданию новых смыслов, новых идей и новых решений», – убеждён Президент Российской Федерации Владимир Путин.

Создавая условия для самореализации молодых людей, в регионах Сибири сегодня предлагаются различного рода «пути к успеху». В их числе проекты, направленные на профессиональный рост, развитие творческих способностей, вовлечение в движение студенческих отрядов, добровольчество и другое.

«Однако, воспитанию молодёжи, и его патриотическому содержанию, формированию и развитию традиционных основ, таких как семейные ценности, справедливость, взаимопомощь, необходимо уделять больше внимания», – считает полномочный представитель главы государства в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев.

В семнадцатом Межрегиональном конкурсе журналистского мастерства «Сибирь.ПРО» ведётся приём заявок в номинацию «Молодая Сибирь». Победа присуждается за материал или серию материалов об историях успеха молодых людей в экономике, науке, бизнесе, социальной сфере; о развитии молодёжных движений, в том числе волонтёрских, добровольческих, патриотических, благотворительных, экологических и т.д. К рассмотрению принимаются работы о мероприятиях, проводимых в рамках целевых программ по патриотическому воспитанию молодёжи.

На конкурс также допускаются работы, которые рассказывают о проектах открытой площадки «Россия – страна возможностей», направленных на продвижение и поддержку перспективных общественных и благотворительных инициатив. Традиционно премию поддерживает генеральный партнёр проекта Новосибирский филиал ПАО «Ростелеком».

ПАО «Ростелеком» – крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Главным преимуществом является универсальность компании и развитость инфраструктуры сетей. «Ростелеком» является лидером телекоммуникационного рынка Сибири.

Вице-президент – директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» Николай Зенин сказал:

«Ростелеком» не первый год поддерживает номинацию «Молодая Сибирь», и каждый раз нас удивляют и радуют герои, о которых рассказывают журналисты. Если к историям успеха зрелых и состоявшихся людей все уже привыкли, то достижения молодых земляков воспринимаются по-другому. Их сила воли, инициативность и характер вызывают уважение, а искреннее желание стать лучше самим и изменить мир вокруг вселяют веру в будущее нашей страны».

В прошлом году пресс-тур для победителей шестнадцатого Межрегионального конкурса журналистского мастерства «Сибирь.ПРО» завершился поездкой в один из самых популярных зимних горнолыжных курортов России – Шерегеш, которая была организована «Ростелекомом». На встрече с экспертами Кемеровского филиала компании сибирские медиа узнали о практической реализации федеральным провайдером мероприятий нацпроектов и перспективах цифровизации курорта Шерегеш. Также для корреспондентов была проведена обзорная экскурсия по территории горнолыжного комплекса. Во время путешествия журналисты смогли оценить всю красоту природы этих мест и насладились чистым горным воздухом.

В конкурсе «Сибирь.ПРО» участвуют работы, материалы спецпроектов и рубрик, которые были опубликованы в печатном, интернет-СМИ или вышли в электронном СМИ в период с 1 августа 2021 года по 31 июля 2022 года. Подробнее ознакомиться с условиями и списком номинаций, а также подать заявку можно на сайте проекта.

Фото предоставлено организатором конкурса

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Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : СибирьПро конкурс журналистов


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