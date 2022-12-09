В Новосибирске прошел форум для предпринимателей

В Новосибирске прошел форум для представителей малого и среднего бизнеса и самозанятых «Мой бизнес ― мой успех».

Вышедшие в финал регионального конкурса «Самозанятость. Открытие года» самозанятые представляли жюри проекты в пяти номинациях. Победители получили поддержку в продвижении — возможность размещения в новосибирских бизнес-изданиях и проката наружной рекламы на диджитал-экранах.

Лучшим проектом в бьюти-индустрии члены жюри признали студию депиляции Silk&Sugar Оксаны Ситниковой, лучшим проектом в сфере обучения — «Арт-школу Марианны Очира», лучшим проектом в сфере питания — «Сладкую мастерскую KeksiK» Алены Юдиной из поселка Ордынское, а лучшим производственным проектом — «Малосерийное производство галантерейных изделий из натуральной кожи» Евгении Горновой. Сыроварне «Тёплый сыр» Светланы Багаевой достался приз зрительских симпатий, а медиа-студии ANAKOLIY Production Николая Осипова — приз симпатий жюри. Первый приз в номинации «Лучший проект в сфере фото, видео и дизайна» и гран-при конкурса получили Любовь Никонорова и проект экспертов в организации пространства «Мир порядка».

Предновогоднее мероприятие организовал центр «Мой бизнес».

Фото Алексея Гриценко