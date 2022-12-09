Некоторые операции с интеллектуальными правами освободят от налогов

Минэкономиразвития России подготовило законопроект, в рамках которого предлагается освободить от налогообложения безвозмездную передачу прав на результаты интеллектуальной деятельности, в том числе при исполнении госконтрактов, передает «Ъ».

Отмечается, что в этом году исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности позволили безвозмездно передавать при исполнении государственных, муниципальных и других контрактов. Такого рода правами может обладать как сам автор изобретения, которое он создал по госконтракту, так и третье лицо. Но на сегодняшний день получатель таких прав обязан заплатить НДФЛ или налог на прибыль, что, по мнению МЭР, осложняет применение нового механизма. Ведь на баланс разработки в рамках госконтрактов обычно ставят по стоимости, которая может быть очень велика.

Министерство выступило с инициативой внести в Налоговый кодекс поправки, согласно которым доходы в виде исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные исполнителем при выполнении госконтракта, и право их использования, переданное госзаказчиком на безвозмездной основе, не облагаются налогом.

Ранее от налогообложения освободили до 2024 года права на результаты интеллектуальной деятельности, которые владелец выявил в результате инвентаризации.

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