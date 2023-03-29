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Законы, вступающие в силу в апреле 2023

  • 29/03/2023, 15:04
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Законы, вступающие в силу в апреле 2023
В частности, председатель Госдумы заявил о росте социальных пенсий, ужесточении требований к кредитным кооперативам и новых требованиях для приема на госслужбу.

 — Социальные пенсии повысят на 3,3 % в дополнение к проведенной в июне 2022 года индексации на 10 %. Таким образом, рост будет выше темпа инфляции. Изменения коснутся около 4 млн пенсионеров, которые получают пенсии по инвалидности, потере кормильца и др., — отметил Вячеслав Володин.

Кроме того, повышаются требования к кредитным кооперативам, на погашение жилищных займов которых могут быть направлены средства маткапитала.

— Важно, чтобы граждане могли эффективно распоряжаться средствами маткапитала. Закон позволит снизить количество нарушений при направлении его на покупку жилья, защитит от мошенничества в этой сфере, — добавил председатель Госдумы.

Среди нововведений также нормы по безопасности на воде, регулирующие движение судов во время проведения мероприятий на внутренних водных путях, положение о защите владельцев ипотечных бумаг в случае банкротства банка, а также порядок электронного взаимодействия ведомств, позволяющий получать данные из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния.

О других изменениях апреля — в карточках:

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Ранее редакция сообщала, что россияне могут получить от государства до 36 тысяч рублей в год по программе сбережений.

Фото базовое и карточки с сайта Госдумы

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Рубрики : Общество Власть

Регионы: Россия

Теги : законодательство Госдума власть


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