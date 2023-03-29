Впервые в районах Новосибирской области масштабно отремонтируют сети тепло- и водоснабжения

Согласно федеральной программе модернизации коммунальной инфраструктуры, утверждённой на уровне Минстроя РФ, в Новосибирской области будет отремонтирован 51 объект на сетях тепло- и водоснабжения в Новосибирске, Искитиме, Бердске и 16 сельских районах Новосибирской области. Об этом в ходе брифинга в ТАСС сообщил глава регионального МинЖКХ Денис Архипов. По словам министра, по некоторым объектам работы уже начались, по другим идёт контрактация.

Авария на теплосетях Искитима оставила без тепла два микрорайона Пример ― Искитим, в 2020 и 2022 годах часть города отключалась от теплоснабжения в мороз, ― говорит Архипов. ― Местная организация искала утечки, потом делала вскрытия, замены, запускала систему. Именно по этой причине Искитим попал в эту программу. Это касается и других населённых пунктов. Новосибирск в общем объёме программы занимает незначительную часть по внутриквартальным теплосетям. Всё-таки Новосибирск имеет на своей территории такую крупную организацию, как «Новосибирская теплосетевая компания», у которой есть серьёзная инвестиционная программа.

Что касается водоснабжения, то в этой части программы наиболее масштабные мероприятия запланированы в Бердске.

― Конечно, программа в большей степени затронет сельские территории, где аварийность водопроводов ― большая проблема, ― сообщает глава МинЖКХ. ― В Бердске есть проблема магистрального коллектора. Также в Бердске по данной программе будет меняться водовод по 2-му подъёму.

― В 2023 году снижение аварийности по итогам проведённых мероприятий должно быть на 3%, в 2024 ― на 6%, ― прогнозирует Денис Архипов. ― Дальше будет зависеть от набора новых объектов. Главная задача ― в результате мероприятий ― устранить значительное отключение от воды, отопления. Все помнят резонансные отключения. Главное ― сократить их количество и продолжительность.

При этом, как уточняет министр, речь идёт не о замене старых сетей на новые, а об устранении очагов аварийности. В настоящее время, по данным Архипова, еженедельно в регионе фиксируется в среднем порядка 15 аварий на теплосетях и 20 ― 30 аварий на сетях водоснабжения.

Срок действия программы 2023 ― 2027 годы. Общий объём финансирования в 2023 ― 2024 годах ― 4,5 млрд руб., из которых 2,2 млрд ― средства федерального бюджета по линии фонда развития территорий (ранее ― фонд содействия реформирования ЖКХ), 2 млрд ― регионального бюджета, 174 млн – внебюджетные источники финансирования.

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