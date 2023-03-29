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Впервые в районах Новосибирской области масштабно отремонтируют сети тепло- и водоснабжения

  • 29/03/2023, 14:25
Автор:
модернизация коммунальной инфраструктуры
Акцент федеральной программы ― на районы области, у областного центра для этого достаточно ресурсов частной теплоснабжающей организации.

Согласно федеральной программе модернизации коммунальной инфраструктуры, утверждённой на уровне Минстроя РФ, в Новосибирской области будет отремонтирован 51 объект на сетях тепло- и водоснабжения в Новосибирске, Искитиме, Бердске и 16 сельских районах Новосибирской области. Об этом в ходе брифинга в ТАСС сообщил глава регионального МинЖКХ Денис Архипов. По словам министра, по некоторым объектам работы уже начались, по другим идёт контрактация.

авария на теплосетях

Авария на теплосетях Искитима оставила без тепла два микрорайона

Пример Искитим, в 2020 и 2022 годах часть города отключалась от теплоснабжения в мороз, говорит Архипов. Местная организация искала утечки, потом делала вскрытия, замены, запускала систему. Именно по этой причине Искитим попал в эту программу. Это касается и других населённых пунктов. Новосибирск в общем объёме программы занимает незначительную часть по внутриквартальным теплосетям. Всё-таки Новосибирск имеет на своей территории такую крупную организацию, как «Новосибирская теплосетевая компания», у которой есть серьёзная инвестиционная программа.

Что касается водоснабжения, то в этой части программы наиболее масштабные мероприятия запланированы в Бердске.

Конечно, программа в большей степени затронет сельские территории, где аварийность водопроводов большая проблема, сообщает глава МинЖКХ. В Бердске есть проблема магистрального коллектора. Также в Бердске по данной программе будет меняться водовод по 2-му подъёму.

новости Новосибирска

Для Бердска подготовили проект модернизации на 2 млрд рублей

При этом, как уточняет министр, речь идёт не о замене старых сетей на новые, а об устранении очагов аварийности. В настоящее время, по данным Архипова, еженедельно в регионе фиксируется в среднем порядка 15 аварий на теплосетях и 20 30 аварий на сетях водоснабжения.

В 2023 году снижение аварийности по итогам проведённых мероприятий должно быть на 3%, в 2024 на 6%, прогнозирует Денис Архипов. Дальше будет зависеть от набора новых объектов. Главная задача в результате мероприятий устранить значительное отключение от воды, отопления. Все помнят резонансные отключения. Главное сократить их количество и продолжительность.

Срок действия программы 2023 2027 годы. Общий объём финансирования в 2023 2024 годах 4,5 млрд руб., из которых 2,2 млрд средства федерального бюджета по линии фонда развития территорий (ранее фонд содействия реформирования ЖКХ), 2 млрд регионального бюджета, 174 млн – внебюджетные источники финансирования.

 

Ранее редакция сообщала о перспективах модернизации системы теплоснабжения Куйбышева.

Фото Министерства энергетики и ЖКХ Новосибирской области

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Рубрики : Общество Власть

Регионы: Новосибирская область

Теги : модернизация коммунальной инфраструктуры аварии на теплосетях


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