Дожди с грозами вновь вторгнутся в Новосибирскую область

Погода продолжит удивлять жителей Новосибирской области: к аномальной жаре присоединятся дожди с грозами.
По данным сервиса Gismeteo, самыми «горячими» днями на этой неделе станут понедельник и вторник: в дневные часы столбик термометра поднимется до +30…+31 градусов. Ночью температура воздуха понизится до +19…+20.
В среду, 17 июля, воздух прогреется до +29. Такая же температура сохранится в последующие два дня.
В предстоящие выходные, согласно информации сервисов погоды, температура воздуха днем в сибирской столице и районах области составит +26 градусов. Ночью столбик термометра опустится до +18.
По прогнозам синоптиков, дожди в Новосибирской области начнутся с четверга, 18 июля, и останутся здесь до воскресенья, 21 июля.
Сегодня, 15 июля православная церковь вспоминает положение честной ризы Пресвятой Богородицы. В народе этот день называется Берегиня в честь богини, которая, согласно преданиям, наделяла травы целебной силой, оберегала скот и помогала в любых начинаниях.
Наши предки на Берегиню приглашали священника, который святил дом, двор и хозяйственные постройки. Это защищало хозяйство от бед, пожаров и других несчастий. 15 июля — благоприятный день для обращения к медицине, так как в старину он считался удачным для посещения знахарей.
В этот день подмечали:
— Если на деревьях появилось много желтых листьев — осень и зима будут ранними.
— Кулик оставляет болото и летит по полю — к погожему дню.
— Сазан плещется — впереди будет много солнечных деньков.
— Западный ветер подул — жди дождя.
— Асфальт после дождя подсыхает быстро — к затяжной непогоде.
— Утром по воде туман стелется — к хорошей погоде.
Ранее редакция сообщала о том, что за июнь в больницы Новосибирской области попали 77 человек — все они получили тепловой и солнечный удар.
Источник фото: Freepik / Автор prostooleh
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