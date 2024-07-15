Дожди с грозами вновь вторгнутся в Новосибирскую область

Погода продолжит удивлять жителей Новосибирской области: к аномальной жаре присоединятся дожди с грозами.

По данным сервиса Gismeteo, самыми «горячими» днями на этой неделе станут понедельник и вторник: в дневные часы столбик термометра поднимется до +30…+31 градусов. Ночью температура воздуха понизится до +19…+20.

В среду, 17 июля, воздух прогреется до +29. Такая же температура сохранится в последующие два дня.

В предстоящие выходные, согласно информации сервисов погоды, температура воздуха днем в сибирской столице и районах области составит +26 градусов. Ночью столбик термометра опустится до +18.

По прогнозам синоптиков, дожди в Новосибирской области начнутся с четверга, 18 июля, и останутся здесь до воскресенья, 21 июля.

Сегодня, 15 июля православная церковь вспоминает положение честной ризы Пресвятой Богородицы. В народе этот день называется Берегиня в честь богини, которая, согласно преданиям, наделяла травы целебной силой, оберегала скот и помогала в любых начинаниях.

Наши предки на Берегиню приглашали священника, который святил дом, двор и хозяйственные постройки. Это защищало хозяйство от бед, пожаров и других несчастий. 15 июля — благоприятный день для обращения к медицине, так как в старину он считался удачным для посещения знахарей.

В этот день подмечали:

— Если на деревьях появилось много желтых листьев — осень и зима будут ранними.

— Кулик оставляет болото и летит по полю — к погожему дню.

— Сазан плещется — впереди будет много солнечных деньков.

— Западный ветер подул — жди дождя.

— Асфальт после дождя подсыхает быстро — к затяжной непогоде.

— Утром по воде туман стелется — к хорошей погоде.

Ранее редакция сообщала о том, что за июнь в больницы Новосибирской области попали 77 человек — все они получили тепловой и солнечный удар.