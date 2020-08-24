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Закрытые из-за карантина границы поддержали спрос в России

В стране растет рынок розничного кредитования, номинальные зарплаты и оборот розничной торговли.
  • 24/08/2020, 12:56
Закрытые из-за карантина границы поддержали спрос в России

— Мы считаем макростатистику за июль сильной: оборот розничной торговли снизился всего на 2,6% г/г, что гораздо лучше консенсус-прогноза (-4,5% г/г) и нашей оценки (- 3,0% г/г). Мы связываем этот хороший результат с тем, что международные поездки пока закрыты, стимулируя рост российского туризма и, следовательно, местного потребления., — констатируют эксперты  Центра макроэкономического анализа (ЦМА) Альфа-Банка. — Поскольку в августе международные поездки по-прежнему закрыты, мы ожидаем, что оборот розничной торговли может впервые с начала карантина показать рост, и мы подтверждаем наш прогноз спада как оборота розничной торговли, так и ВВП на 3,0% г/г по итогам 2020 года.

Продажи легковых автомобилей, которые в июле выросли на 6,8% г/г впервые показав рост с апреля, подтверждают восстановление спроса. Аналитики ЦМА ожидают, что этот эффект продолжится в августе и не исключают, что в августе впервые с момента введения карантина оборот розничной торговли может показать рост г/г. В этом случае Россия продемонстрирует переход оборота розничной торговли в зону роста шагом t+4 месяца после пика карантинных мер — в Китае оборот розничной торговли продолжает падать даже на горизонте t+5.

— Это доказывает, что Россия смогла переложить расходы, связанные с пандемией, на другие страны с помощью переключения туристических поездок с внешних направлений на внутренние, — подчеркивают эксперты.

Важный вопрос заключается в том, за счет каких источников восстанавливается спрос. Хотя безработица составила 6,3% в июле, оказавшись выше ожидаемых ЦМА  6,0%, по сути она мало изменилась с уровня 6,2% в июне. Кроме того, рост номинальных зарплат составил 3,8% г/г в июне, что соответствует повышению реальных зарплат на 0,6% г/г и указывает на постепенное улучшение доходов населения. Дополнительным фактором поддержки спроса, уверены эксперты ЦМА, является динамика рынка розничного кредитования: по данным ЦБ, розничные кредиты выросли на 1,7% м/м в июле, то есть показали рост, аналогичный росту в марте 2020. В итоге рынок розничного кредитования вырос на 13,2% г/г, что является очень хорошим результатом.

Обрабатывающая промышленность снизилась на умеренные 3,3% г/г в июле, отчасти нейтрализовав резкое снижение в секторе добычи: В отличие от Китая, где промпроизводство вышло в фазу роста спустя два месяца после пика пандемии, российское промпроизводство показывает слабую динамику. Мало того, что пиковые значения спада промпроизводства на 9,4%-9,6% г/г наблюдались в течение двух месяцев (май и июнь), но и спад на 8,0% г/г в июле показывает только незначительное улучшение в динамике промышленности.

— Такой слабый результат, тем не менее, объясняется условиями сделки OPEC+; обрабатывающая промышленность показала восстановление со спада на 10% г/г в апреле до -3,3% г/г в июле, а вот сектор добычи полезных ископаемых демонстрирует углубляющийся спад выпуска до 15,1% г/г в июле, показывая самое глубокое падение с момента начала карантина, — комментируют аналитики Альфа-Банка. — С другой стороны, если предположить, что сектор добычи полезных ископаемых снизится на 9% г/г по итогам 2020 года, мы все еще считаем, что выход на снижение на 4,0% г/г по итогам этого года индекса промпроизводства вполне возможен. Восстановление обрабатывающей промышленности, таким образом, является основным трендом для наблюдения, и мы считаем, что он соответствует ожиданиям.

На фоне относительно сильного результата за июль следующее понижение ставки ЦБ, по оценкам ЦМА, теперь выглядит менее очевидным.

Фото pixabay.com — Alexas_Fotos 

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