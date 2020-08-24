Режим повышенной готовности в Новосибирске снова продлевается

— Независимо от формы собственности с сегодняшнего дня к работе могут вернуться учреждения спортивной индустрии: фитнес-залы и тренажерные залы, — заявил губернатор Новосибирской области Андрей Травников в рамках оперативного совещания правительства.

О том, что с 24 августа фитнес-индустрия Новосибирска может выйти из самоизоляции, глава региона сообщил еще на минувшей неделе, отметив, что для этого участники рынка должны выполнить список требований Роспотребнадзора для обеспечения безопасности посетителей. Речь шла о проведении очистки систем вентиляции, установке санитайзеров, соблюдении социальной дистанции, требований по квадратуре: 4 кв. м на занимающегося в зале, 10 кв. м водного зеркала при свободном плавании, 5 кв. м при аквааэробике.

С 1 сентября планируется выход из карантина учреждений допобразования, а также музеев и выставочных залов. Напомним, они были закрыты в Новосибирске с начала пандемии.

При этом, по решению губернатора, режим повышенной готовности в регионе снова продлевается — до конца сентября. В чем это будет заключаться, глава области не конкретизировал, но при предыдущем продлении режима в этом статусе, он уточнял, что речь идет об обязательном ношении масок в общественных местах, а также о запрете проведения массовых мероприятий. Напомним, губернатор неоднократно отмечал, что не исключает наступления второй волны коронавируса осенью.

13 сентября в области пройдут выборы депутатов заксобрания и горсовета Новосибирска

Фото редакции

Видео предоставлено Ольгой Колмаковой