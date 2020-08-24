В СКИФе будут разрабатывать высокотемпературные материалы

Алексей Анчаров — старший научный сотрудник Института — работает над созданием в ЦКП «СКИФ» секции для проведения исследований при экстремально высоких температурах: до 5 тысяч градусов. Это будет установка, где проводят комплексные дифракционные исследования различных объектов в вакууме или газовой среде. Высокоинтенсивные потоки электронного и лазерного излучения быстро разогреют локальный участок образца, а сфокусированное на этот же участок синхротронное излучение позволит за доли секунды определить структуру, фазовый и элементный состав. В мире еще нет установок с подобными характеристиками: сибирская станет первой, подчеркивает пресс-служба ИХТТМ СО РАН.

Теперь исследовать образцы можно будет не только до и после воздействия, но и следить за ходом физических и химических превращений в материале при воздействии высоких температур. Кроме того, изучение возможно и под механической нагрузкой. Это позволит сократить время исследований и целенаправленно двигаться к созданию новых материалов с заданными свойствами.

— Как только появится новая станция, отбоя от желающих не будет, в том числе, из-за рубежа. Сейчас большой потребности в этом нет, потому что пока и возможностей нет. Люди как-то работают с печками, которые стоят на дифрактометрах, и всё. По крайней мере, мы точно удовлетворим запросы наших ученых, и не только академических, но и федеральных исследовательских центров, как, например, Снежинск и Арзамас, — говорит Алексей Анчаров.

Разработка высокотемпературных материалов необходима, например, в аэрокосмической технике и гиперзвуковых летательных аппаратах, чтобы защищать корпус техники от внешних воздействий. Эти аппараты должны выдерживать большие нагрузки и высокие температуры: для этого на них наносят материалы, способные противостоять высоким температурам и окислению, и при этом не пропустить тепло вовнутрь. Приблизиться к идеальному решению этой проблемы и позволит новая секция в ЦКП «СКИФ».

Центр коллективного пользования «СКИФ» (Сибирский кольцевой источник фотонов) — установка класса мегасайенс, источник синхротронного излучения поколения «4+» с энергией 3 ГэВ, которая создается в рамках национального проекта «Наука» в новосибирском наукограде Кольцово. ЦКП «СКИФ» — флагман программы развития Новосибирского научного центра «Академгородок 2.0». Установка позволит проводить исследования в различных областях науки: химии, физики, материаловедении, биологии, геологии и пр.

Фото пресс-службы ИХТТМ СО РАН