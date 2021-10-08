Заксобрание ограничит рост обязательств по концессиям

Законопроект уже передан в правительство региона для заключения, сообщает агентство «Центр деловой жизни». Над документом трудилась рабочая группа во главе с заместителем председателя комитета по финансовой, экономической политике и собственности ЗС Ириной Диденко. Со стороны правительства в группе были представлены Минэкономразвития, министерство финансов и министерство юстиции.

По словам Диденко, предпосылки для работы над регламентированием финансовых обязательств региона появились еще в 2016-2017 годах, когда на повестке появились долгосрочные концессии — мост (25 лет) и мусоросортировочные заводы (40 лет). Бюджетные планы составляются лишь на перспективу трех лет. Конкретно посчитать, сколько областная власть будет должна концессионерам через 10 лет и за счет чего гасить эти долги, никто не брался. А количество концессий растет. Велика вероятность, что региону придется делать новые заимствования, чтобы оплачивать соцобъекты, построенные, по сути, в кредит. Кроме того, сейчас расходы на финансирование ГЧП не входят в госдолг региона. Но федеральные власти в любой момент могут это изменить. Обязательства по концессиям могут существенно утяжелить кредитный портфель и поставить под вопрос финансовую самостоятельность области.

Усугубляет ситуацию и то, что, в отличие от обычного кредитования, при реализации ГЧП могут меняться даже существенные условия. Например, уже работая над законопроектом, депутаты узнали, что стоимость ГЧП по строительству семи поликлиник в Новосибирске выросла на 80%. Чиновники объяснили разницу существенным подорожанием всего за 2,5 года, прошедшие между подписанием соглашения и началом строительства.

В заксобрании считают, что логично было бы понимать, сколько область может ежегодно планировать в бюджете средств на реализацию концессий и ГЧП. В процессе обсуждения этого вопроса появилось предложение увязать это с собственными доходами региона, определив ограничение в 2-3% от их общей суммы.

Инструментом в данном случае станет закон об инвестиционном фонде Новосибирской области. Его приняли в 2016 году в составе пакета законов о поддержке инвестиционной деятельности. Предполагается изменить закон с тем, чтобы годовой лимит на концессии и ГЧП стал объемом фонда. Понимая финансовые границы, чиновники смогут более осознанно планировать, для каких именно социальных задач привлечение частных денег в данный момент необходимо, а для каких лучше поискать другие источники. Также закон будет мотивировать экономический блок правительства наращивать доходы: чем больше денег в бюджете области, тем больше средств, в том числе, и на концессии.

Для более ответственного подхода к концессиям депутаты в рамках рабочей группы рекомендовали правительству изменить подход, привлекая к согласованиям Минфин и Минюст. Заксобрание предлагает закрепить за каждым свой профиль ответственности. Внутренние согласования между министерствами сделают проекты более взвешенными перед выходом на публичные обсуждения.

У закона о концессиях все шансы стать еще одним хитом для тиражирования: подобной практики в других регионах нет, а проблемы с неконтролируемым объемом обязательств по ГЧП есть у многих. В первом чтении законопроект планируется вынести на октябрьскую сессию.